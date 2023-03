Btp Italia - raccolti 8,5 miliardi dal retail

Pubblicato il 08/03/2023 alle ore 21:26:26

(comunicato stampa MEF)



Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che si è conclusa la prima fase del collocamento della diciannovesima emissione del BTP Italia, che ha visto una grande partecipazione dei piccoli risparmiatori (retail).



In particolare, dal 6 all’8 marzo 2023, hanno sottoscritto il BTP Italia 327.323 risparmiatori per un controvalore pari a 8.563,209 milioni di euro. Per numero di sottoscrizioni è il secondo risultato più elevato di sempre.



Domani 9 marzo 2023, dalle ore 10 alle ore 12, avrà luogo invece la seconda fase di collocamento del titolo, con il codice ISIN IT0005532723, riservata agli investitori istituzionali, che si svolgerà sempre sulla piattaforma MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana).



Prima dell’apertura del collocamento, sulla base delle condizioni di mercato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze fisserà e comunicherà il tasso cedolare (reale) annuo definitivo di questa diciannovesima emissione, che non potrà essere comunque inferiore al tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito, pari al 2,00%, già annunciato lo scorso venerdì 3 marzo 2023.



Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.mef.gov.it/btpitalia) sono pubblicati tutti i documenti che illustrano sia le modalità di collocamento e distribuzione del titolo che le modalità di calcolo della cedola e della rivalutazione del capitale.