Dati macro Usa - vendite al dettaglio sopra le attese

Pubblicato il 14/12/2023 alle ore 14:59:35

Nuovi sussidi di disoccupazione. Attesa: 220mila (precedente 220mila). Effettivo: 202mila

Richieste continue di sussidi di disoccupazione. Attesa: 1,887 milioni (precedente 1,861 milioni). Effettivo: 1,876 milioni

Vendite al dettaglio, dato di novembre. Attesa: -0.1%m/m; (precedente -0.1%m/m). Effettivo: 0.3%

Vendite al dettaglio, escluso vendite auto, dato di novembre. Attesa: -0.1%m/m; (precedente 0.1%m/m). Effettivo: 0.6%

I dati relativi ai sussidi evidenziano un miglioramento del mondo del lavoro rispetto alle attese ma il dato che sorprende sono le vendite al dettaglio che sono in aumento rispetto alle attese e questo dimosta che la cautela è sempre alta ma le spese per consumi, probabilmente per le festività, sono in aumento. Torna anche la fiducia tra i consumatori e questo potrebbe permettere un aumento del Pil per il trimestre in corso.

La tabella evidenzia i settori di spesa e sorprende il calo delle vendite nel settore delle vendite di materiale elettronico. Dati importanti per stimare i ricavi societari