Eni - outlook 2024

Enilive e Plenitude: - confermata la previsione di EBITDA proforma adjusted di €1 mld per ciascun business; - capacità installata di energia rinnovabile prevista a 4 GW a fine 2024, più circa 2 GW di progetti organici in costruzione.

