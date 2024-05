Eni: Mef vende il 2.8% de capitale a 14.885 euro a titolo

Pubblicato il 16/05/2024 alle ore 09:07:55

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (il “MEF”) comunica di aver perfezionato la cessione di n. 91.965.735 azioni ordinarie di Eni S.p.A. (di seguito la “Società”), pari a circa il 2,8% del capitale sociale attraverso un “Accelerated Book Building – ABB” riservato ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri (l’“Operazione”). Il corrispettivo per azione è pari a 14,855 euro per un controvalore complessivo pari a circa 1,4 miliardi di euro. Il corrispettivo incorpora uno sconto pari al 1,7% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni della Società registrato in data 15 maggio, 2024. A seguito dell’Operazione, la partecipazione detenuta dal MEF nella Società scenderà da circa il 4,8% a circa il 2% del capitale sociale. Goldman Sachs International, Jefferies e UBS Europe SE hanno agito nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. White & Case (Europe) LLP ha agito in qualità di consulente legale. Il regolamento dell’Operazione avverrà il prossimo 20 maggio 2024.

Con questa cessione il MEF completa una operazione programmata che si pone a valle di un programma di buy-back da parte della Società.