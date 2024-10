Germania: anche il 2025 non sarà un anno di crescita

Pubblicato il 29/10/2024 alle ore 14:19:27

"Troppo pochi investimenti, troppa burocrazia e costi di localizzazione eccessivamente elevati: l'economia tedesca è bloccata. Sta perdendo terreno in Europa e a livello internazionale", ha riassunto Martin Wansleben, amministratore delegato della Camera di commercio e industria tedesca (DIHK), presentando i risultati dell'ultimo sondaggio economico DIHK a Berlino.



Wansleben ha fatto riferimento alle recenti previsioni del Fondo monetario internazionale, che colloca la Germania al 39° posto in termini di crescita tra le 41 economie avanzate: "In Germania non stiamo affrontando solo una crisi ciclica, ma una crisi strutturale persistente", ha avvertito il 29 ottobre a Berlino.

I dati del DIHK Fall 2024 Economic Survey, con risposte da circa 25.000 aziende di tutti i settori e regioni in Germania, non offrono motivi di ottimismo per il 2025, ha affermato l'amministratore delegato del DIHK. "Al contrario, in alcuni casi, il feedback delle aziende solleva preoccupazioni sul fatto che le cose potrebbero peggiorare. Per il 2024, stiamo abbassando le nostre previsioni al massimo a "crescita zero". Anche per l'anno prossimo, prevediamo solo una crescita zero. Questo sarebbe il terzo anno consecutivo senza crescita del PIL reale!"

Una grave crisi strutturale

Le scarse aspettative di inizio estate si sono ora "materializzate come realtà aziendali", ha riferito Wansleben. "Non sono illuminate dalle speranze di miglioramenti nelle condizioni economiche o da azioni decisive di politica economica, come riduzioni dei prezzi dell'energia a medio e lungo termine o redditi in aumento. Siamo seriamente preoccupati per come la Germania sia diventata un peso per l'economia europea, incapace di svolgere il suo ruolo di potenza economica".

"Stiamo assistendo a una solida crisi strutturale. Gli alti costi per energia e personale, l'eccessiva burocrazia e gli oneri fiscali sono ora aggravati dalle incertezze geopolitiche e da un calo della domanda interna ed estera", ha aggiunto Wansleben.

Situazione e aspettative peggiorate, soprattutto nell’industria

Secondo il sondaggio, solo il 26 percento delle aziende (in calo rispetto al 28 percento di inizio estate) valuta la propria situazione aziendale attuale come "buona". Quasi altrettante la valutano come "cattiva" (il 25 percento rispetto al 23 percento precedente). Il saldo tra valutazioni positive e negative è sceso a solo 1 punto (dai 5 punti di inizio estate).

La situazione è peggiore nell'industria, dove gli ottimisti sono ormai una minoranza. Solo il 19 percento delle aziende valuta la propria situazione attuale come "buona", mentre il 35 percento la descrive come "cattiva". Il saldo è sceso di 11 punti, a meno 16 punti, ben al di sotto della media a lungo termine di più 21 punti.

"Abbiamo visto una situazione del genere l'ultima volta 20 anni fa, durante la grave crisi del 2002 e del 2003. Questo è un chiaro segnale di allarme", ha avvertito Wansleben. "A quel tempo, il governo ha cercato di affrontare la crisi con le riforme dell'Agenda 2010. Abbiamo bisogno di riforme profonde anche ora".

Forte calo della produzione automobilistica

Il settore automobilistico è stato colpito in modo particolarmente duro, con il suo bilancio di valutazione aziendale precipitato di 27 punti a meno 31. "Qui entrano in gioco le profonde sfide del settore", ha spiegato l'amministratore delegato del DIHK, "come gli elevati costi di produzione e la transizione alla mobilità elettrica, che richiede ulteriori adattamenti e investimenti. La tendenza verso una produzione "locale per locale" e la crescente seria concorrenza sui mercati globali complicano ulteriormente le cose".

Uno sguardo alla situazione finanziaria sottolinea le difficoltà: "Metà delle aziende del settore automobilistico sta attualmente segnalando difficoltà finanziarie. Il trenta percento dei produttori di parti e accessori affronta un accesso più difficile al capitale esterno".

Aspettative aziendali negative in tutta l'economia

Le prospettive aziendali per i prossimi mesi offrono poche speranze di miglioramento. La quota di aziende con aspettative negative è aumentata in modo significativo: il 31 percento prevede condizioni aziendali peggiori (in aumento rispetto al 26 percento), mentre solo il 13 percento si aspetta miglioramenti (in calo rispetto al 16 percento). "Per le aziende, non c'è luce all'orizzonte", ha affermato Martin Wansleben. "Il recente taglio dei tassi della BCE potrebbe essere un barlume di speranza, anche se non lo vediamo ancora riflesso nei nostri numeri".

Chiari segnali di deindustrializzazione

Gli investimenti in beni fissi restano ben al di sotto dei livelli pre-Covid, senza segnali di miglioramento. Al contrario, un terzo delle aziende prevede di ridurre gli investimenti nelle proprie sedi nazionali, salendo al 40 percento nell'industria. "I segnali di deindustrializzazione stanno diventando più evidenti. Investimenti deboli indicano un calo nella creazione di valore industriale", ha affermato Wansleben. "Per una società che invecchia e che affronta anche sfide come la decarbonizzazione economica, i guadagni di produttività sono l'unica via da seguire. Ma ciò richiede investimenti significativamente più elevati".

Piani di occupazione in declino

Anche il debole sentiment degli investimenti ha un impatto sui piani di occupazione. Non c'è ancora un ridimensionamento diffuso, ma l'era dei tassi di disoccupazione in calo o stabili è giunta al termine. Un quarto di tutte le aziende prevede di ridurre il personale, mentre solo circa un decimo prevede di assumerne di più.

"Il cambiamento strutturale è in pieno svolgimento", ha osservato Wansleben. "Stiamo assistendo a tagli importanti, soprattutto nei settori automobilistico e ad alta intensità energetica. A differenza degli ultimi anni, le perdite di posti di lavoro in futuro saranno più comuni". Attualmente, le tendenze demografiche stanno compensando questo: nonostante le deboli condizioni economiche, la carenza di manodopera sta mantenendo l'occupazione relativamente stabile, anche se "questo è un piccolo conforto", secondo Wansleben.

Persistono elevati rischi aziendali

Ancora una volta, è stato chiesto alle aziende di identificare i loro rischi principali. Oltre alle tensioni e alle crisi geopolitiche, le aziende sono preoccupate per le condizioni di localizzazione della Germania. Oltre la metà degli intervistati considera l'incertezza della politica economica (57%), i costi del lavoro (54%) e la carenza di manodopera (51%) come rischi aziendali urgenti. I prezzi dell'energia e delle materie prime rimangono una preoccupazione per quasi la metà (49%), nonostante i recenti cali.

Minaccia di perdita di competitività internazionale

Le condizioni di localizzazione in peggioramento stanno erodendo la competitività internazionale delle aziende tedesche. La Germania rischia di perdere terreno nei mercati globali. Nonostante la robusta crescita globale, il settore delle esportazioni non prevede miglioramenti nei prossimi 12 mesi: solo un'azienda su cinque prevede un aumento delle esportazioni, mentre quasi un terzo prevede un calo. Il legame tra una solida crescita economica globale e la conseguente spinta per le aziende di esportazione tedesche, che a sua volta sostiene l'economia tedesca, si sta indebolendo.

Le aziende hanno bisogno di un segnale chiaro

Conclusione di Wansleben: "I numeri sono drammatici. È tempo di cambiare rotta. Questa tendenza negativa deve essere fermata. Abbiamo bisogno di misure rapide e mirate per migliorare le condizioni economiche".

L'iniziativa di crescita del governo contiene alcune buone idee, ma è ben lungi dall'essere sufficiente. "Sono necessari ulteriori pacchetti di riforme complete", ha esortato Wansleben. "In particolare, sottolineo l'agevolazione fiscale attraverso una riforma fiscale aziendale favorevole agli investimenti e la completa abolizione del supplemento di solidarietà. Anche la riduzione della burocrazia deve essere affrontata in un modo che abbia un impatto evidente sulle aziende". Anche l'Europa deve svolgere un ruolo: "I governi nazionali hanno capacità limitate. Se l'Europa non adotta misure decisive per ridurre la regolamentazione, la ripresa economica rimarrà sfuggente".