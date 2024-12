Contratto da 1,7 milioni per Cy4Gate

Pubblicato il 12/12/2024 alle ore 09:15:09

Roma, 12 dicembre 2024 - CY4GATE (CY4.MI), player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha siglato contratti per un valore complessivo di circa € 1,7 milioni della durata di 1 anno con un primario cliente istituzionale estero per l’acquisizione di tecnologie in ambito Decision Intelligence.



I contratti recentemente acquisiti riguardano la fornitura di soluzioni tecnologiche avanzate sviluppate da CY4GATE Group nell’ambito della Decision Intelligence, un settore in cui il Gruppo si conferma un punto di riferimento riconosciuto. Questo ambito è in costante trasformazione per rispondere alla crescente domanda di strumenti in grado di supportare processi decisionali più rapidi, informati ed efficaci, in un contesto globale sempre più complesso e interconnesso. La capacità di raccogliere, analizzare e integrare dati eterogenei per generare insight strategici è diventata un pilastro fondamentale per istituzioni, aziende e organizzazioni governative. CY4GATE Group, con le proprie tecnologie, arricchite con funzionalità all’avanguardia, offre una risposta concreta a questa esigenza



Il mercato della Decision Intelligence è oggi attraversato da una rivoluzione tecnologica per abilitare la contestuale gestione di rilevanti quantità di dati molto eterogenei tra loro e provenienti da fonti più disparate, anche molto diversificate. Solo grazie alla costante attività di R&D realizzata internamente, le nostre piattaforme sono in grado di anticipare anziché inseguire l’evolversi di una incalzante digital transformation.



Grazie a questi nuovi progetti, il Gruppo rafforza ulteriormente la propria posizione di partner strategico per istituzioni e aziende, fornendo strumenti progettati per affrontare e risolvere le complessità di un mondo sempre più dominato dai dati. La nostra distintiva capacità di integrare informazioni strutturate e non strutturate, supportata dall’uso di Composite AI (Intelligenza Artificiale composita), ci consente di offrire soluzioni che non solo affrontano le sfide del presente, ma creano valore concreto e misurabile per i nostri clienti, e garantendo al Gruppo un vantaggio competitivo nel medio-lungo periodo.



Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group ha dichiarato: “Questo è un importante successo sui mercati esteri, frutto di una capacità dell’azienda di anticipare i bisogni emergenti e trasformare il requisito in tecnologia nei tempi sfidanti che il dominio digitale richiede. Ogni nuovo contratto acquisito, rappresenta per noi una grande opportunità per far evolvere i nostri prodotti: ciascun cliente, infatti, richiede spesso di integrare, nella soluzione offerta, elementi innovativi che in breve tempo si trasformeranno in nuove funzionalità di cui beneficeranno sia i clienti già esistenti, grazie agli upgrade, che i futuri utenti”.