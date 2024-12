Sesa - nuova acquisizione

Pubblicato il 18/12/2024 alle ore 09:25:52

Empoli (FI), 18 dicembre 2024 Sesa (“SESA” – SES.MI), operatore di riferimento nel settore Digital Technology, System Integration e Business Application per il segmento business, con circa Eu 3,2 miliardi di ricavi consolidati e 5.700 dipendenti al 30 aprile 2024, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto attraverso la controllata Var Group S.p.A. (“Var Group”) di una partecipazione sino al 100% del capitale di Metisoft S.p.A. (“Metisoft”), rafforzando così le proprie competenze nella consulenza applicativa su piattaforma SAP, a supporto della trasformazione digitale dei distretti economici e produttivi a livello internazionale.



Metisoft, fondata nel 1987, ha sede principale a Fabriano (AN) e uffici nelle Marche, in Campania e Lombardia. La società, con ricavi annuali pari a circa Eu 15 milioni, un Ebitda margin di circa l’8% ed una struttura composta da 200 persone, ha sempre fatto della System Integration la base per accompagnare le aziende nel proprio percorso di evoluzione digitale. Specializzata nella gestione globale dei processi di business su piattaforma SAP, Metisoft è anche partner storico di Microsoft nell’ambito del Modern Workplace, nella gestione dati e nei servizi Cloud & Cyber Security. È inoltre esperta nell’implementazione di soluzioni CRM Salesforce, di sistemi PLM e MES per il Manufacturing e svolge un ruolo di primo piano nel mercato italiano della Business Compliance. Metisoft ha un patrimonio rilevante di persone, partner e clienti, sia Enterprise che Midmarket, con focus sul mondo Manufatturiero, Chimico & Farmaceutico, Luxury & Fashion, Food & Beverage e Banking. Tutte le competenze di Metisoft troveranno un’integrazione più ampia nelle aree strategiche per Var Group quali Digital Industry, Cloud, Security, Modern Workplace e Data Science. Metisoft sarà integrata nella Business Unit Var Group dedicata al mondo SAP che, grazie a questa ulteriore partnership, raggiunge un totale di circa Eu 75 milioni di ricavi ed oltre 500 persone.



L’acquisizione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa in applicazione di un criterio di 5 volte l’Ebitda medio normale della società target. Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita, sia in termini di risorse che di competenze digitali, attraverso M&A industriali bolt-on con obiettivi di generazione di valore sostenibile a lungo termine per tutti gli stakeholder.