Semestrale record per Mediobanca

Pubblicato il 11/02/2025 alle ore 09:26:34

RISULTATI RECORD NEI 6M:



RICAVI €1,8MLD, UTILE NETTO €660M, ROTE 14%

ACCELERAZIONE DEI RISULTATI NEL 2°TRIM,

PARTICOLARMENTE BRILLANTE PER RICAVI (~€1MLD)

E RISULTATO DI GESTIONE TRAINATO DAL WM E CIB

TARGET PER IL 2026 RIVISTI AL RIALZO:

RICAVI: ~€4MLD (DA €3,8MLD)

UTILE NETTO: >1,4MLD

DISTRIBUZIONE TOTALE CUMULATA NEL TRIENNIO 24-26*:

>€4MLD (DA 3,7MLD)

RISULTATI RECORD, CHE CONFERMANO UNA TRAIETTORIA DI ULTERIORE PROGRESSIONE

Nei 6M:

Ricavi di Gruppo a €1.848m nei 6M (+7%1), con apprezzabile crescita di tutti i business:

WM +5%1 (a €480m), CIB +32%1(a €451m), CF +8%1 (a €629m), INS +9%1 (a €243m)

Cost/Income al 42%

Costo del rischio in calo a 50bps (-1pp1)

Utile netto dei 6M a €660m (+8%1), EPS6M a €0,79 (+10%1), ROTE al 14% (+60bps1),

Nei 3M: FORTE ACCELERAZIONE

Ricavi di Gruppo a €983m nel 2T (+14% ) trainati da WM e CIB

WM +10%2 (a €252m), CIB +46%2 (a €268m), CF +3%2 (a €319m), INS +11%2 (a €128m)

Margine di interesse nuovamente in crescita (€494m nel 2T, +2%2)

grazie alla ripresa dei volumi ed alla tenuta dei rendimenti degli attivi

Record di commissioni nette (€316m nel 2T, +36%2)

per gli ottimi risultati dell’advisory IB e la progressione del WM

Costo del rischio in calo nel CF (a 175bps)



ELEVATA GENERAZIONE DI CAPITALE E REMUNERAZIONE DEGLI AZIONISTI

CET1 al 15,2%3

Acconto di dividendo a maggio e novembre + €385m SBB4 in corso (61% già eseguito)

POSIZIONAMENTO AI VERTICI NEI MERCATI DI RIFERIMENTO

WM: NNM5 di €4,8mld nei 6M, # top 5 in Italia6, leadership nel PIB

(NNM pari a 10% annualizzato delle TFA)

CIB: al primo posto nelle classifiche IB in Italia7 e leader nel Sud-Europa

(Commissioni nel 2T pari a €150m)

CF: €4,3mld erogati nei 6M (+11%1), crescita profittevole e superiore alla media del settore

(Margine di interesse nel 2T pari a €282m)

CONFERMATE LE LINEE GUIDA PER L’ESERCIZIO 24/25

Crescita delle TFA: €9-10mld di NNM

Margine di interesse resiliente

Crescita delle commissioni: “low double-digit”

Crescita dell’utile per azione “EPS” +6/8%8 a/a

Elevata distribuzione con basso rischio di esecuzione: cash payout al 70% + riacquisto di azioni9

TARGET DEL 2026 RIVISTI AL RIALZO

Ricavi: da €3,8mld a ~€4mld (es.25/26)

Utile netto: >1,4mld (es.25/26)

Pay-out: ~100% (es.25/26)

Distribuzione totale cumulata per il triennio es.24-26: oltre €4mld (da €3,7mld)

cash + riacquisto di azioni9



1 a/a: 6M dic.24 vs 6M dic.23

2 t/t: 3M dic.24 vs 3M sett.24

(*)Esercizi 23-24, 24-25 e 25-26

3 CET1 FL a regime, pro-forma considerando permanente il Danish Compromise (beneficio di ~100bps) ed includendo 50bps circa di utile del semestre al netto del dividendo (payout al 70%); CET1 Corep al 14,8% senza utile di periodo, in linea con le indicazioni BCE per le banche con buy back in corso non pienamente definito negli importi.

4 Approvato dalla BCE e dall’Assemblea 2024 per €385mln, avviato il 12 novembre 2024

5 NNM: net new money, flussi netti di attività finanziarie della clientela

6 Posizionamento di MBWM nella classifica Assoreti nel periodo gen-dic.24

7 Source: Dealogic (gen-25), operazioni M&A annunciate da investment banks, escludendo quelle auto-originate

8 Include la cancellazione delle azioni rivenienti dal piano di acquisto di €385m da implementare nell’esercizio 24-25.

9 Ammontare definito a fine esercizio in base alla normativa vigente; distribuzione cumulata per gli esercizi 23-24, 24-25 e 25-26.