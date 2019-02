Raccomandazioni analisti - Mediobanca alza il target a Geox

Pubblicato il 28/02/2019 alle ore 11:34:02

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 11.33

Akros aggiorna la valutazione su Anima, tagliando il target dopo la pubblicazione dei dati di bilancio e su Bper, a seguito del piano industriale. Per quanto ocncerne Geox, gli analisti di Mediobanca ribadiscono il suggerimento neutral ma alzano il target a seguito del buon andamento delle vendite in questa prima parte dell'anno.

Ore 09.32

Focus sui dati di bilancio. Appare chiaro che il bilancio di Saipem è stato ben accolto dal mercato tanto che il titolo sale di oltre il 3% mentre sia Equita che Morgan Stanley confermano i giudizi positivi. L'ufficio studi di quest'ultimo ha alzato il target a Unicredit rafforzando, in questo modo, la raccomandazione di sovrapesare il titolo in portafoglio. Indicazione positiva anche per Geox poichP gli analisti di Kepler alzano il giudizio complessivo.