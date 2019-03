Raccomandazioni analisti - 4 marzo

Pubblicato il 04/03/2019 alle ore 18:20:28

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 12.23

B Imi conferma il giudizio a Saipem dopo la pubblicazione dei dati di bilancio ritenendo positiva anche la guidance sul 2019. Indicazione positiva, sempre dallo stesso ufficio studi, per Piaggio dopo i dati del 2018. Akros promuove Acea al rating di accumulate, in attesa dei dati di bilancio, e taglia Prima Industrie. Infine, Pirelli è confermata da Morgan Stanley come la preferita del settore.

Ore 09.44

Tamburi ha acquistato il 17.8% del capitale di OVS e la notizia è accolta con favore sia dal mercato che dagli analisti. Al momento, si sono espressi solo gli uffici studi di Kepler ed Equita ed entrambi valutano positivamente l'operazione. Kepler ha alzato il target al titolo. Berenberg, dopo la pubblicazione dei dati di bilancio, alza il target a Saipem.