Raccomandazioni analisti - solo conferme

La promozione di Moody's, che ha alzato il rating alla casa di Pontedera, ha dato lo spunto agli analisti di Equita di confermare il giudizio a Piaggio. Indicazione ribadita, dallo stesso ufficio studi a Ivs dopo una recente acquisizione. Indicazione favorevole per Iren da parte di Kepler che confermano il giudizio dopo la recente sottoperformance del titolo rispetto al settore. Lo stesso ufficio studi conferma il giudizio a Enel dopo un aggiornamento. Infine, sempre l'ufficio studi di Kepler, ribadisce il suggerimento a Unieuro dopo il recente acquisto di magazzini di vendita in Sicilia.

Gli analisti di Morgan Stanley tagliano il target anche a Tenaris a seguito della contrazione delle stime causata dal calo del prezzo del greggio. Il taglio dell'obiettivo sul titolo della società controllata dalla famiglia Rocca, però, è molto deciso tanto che, in euro, passa a 25 a 17 euro (si tratta di un ADR). Indicazione negativa, invece, per Tod's poiché B Imi taglia il target per tener conto della raccolta degli ordini per la primavera/estate

Due aggiornamenti sino ad ora ed uno è una riscoperta: Italmobiliare viene promossa da Equita che alza il target al titolo. Il motivo è legato al dinamismo dell'azienda dopo decenni di partecipazioni statiche (Italcementi soprattutto). Morgan Stanley ribadisce l'indicazione di acquisto su Saipem ma abbassa il target di vendita a seguito dell'andamento del prezzo del greggio.