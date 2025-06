Agenda dati macro e finanziari del 3 maggio

Pubblicato il 03/06/2025 alle ore 01:48:21

DATI MACRO

Cina

Ore 03.45

Indici Pmi manifatturiero Caixin, dato di maggio. Attesa: 50.8 (precedente 50.4)



Italia

Ore 10.00

Tasso di disoccupazione, dato di aprile. Attesa: 6.1% (precedente 6.0%)





Europa

Ore 11.00

Inflazione, dato preliminare di maggio. Attesa: 2.0%a/a (precedente 2.2%)

Inflazione core, dato preliminare di maggio. Attesa: 2.4%a/a (precedente 2.7%)



Usa

Ore 16.00

Jolts posizioni lavorative aperte, dato di aprile. Attesa: 7,1 milioni (precedente 7,192 milioni)

Ordini alle imprese, dato di aprile. Attesa: -3.1% (precedente 3.4%)

EVENTI



EVENTI SOCIETARI

ITALIA



Debutto



OPA



Banco Bpm: OPAS che prevede lo scambio di 1 azione BPM per 0.175 azione di Unicredit. L’operazione è stata sospesa per un mese



Illimity Bank: OPAS che prevede lo scambio di 1 azione Illimity Banco per 0.10 azioni di B Ifis più 1,506 euro. L’operazione terminerà il 27 giugno



Aumento di capitale



Geox: emissione di 5 azioni nuove.al prezzo di 0.278 euro ciascuna, ogni 12 vecchie possedute. Diritti in contrattazione sino al 6 giugno. L’operazione terminerà il 12 giugno



Italgas: emissione di 1 azione a 5,026 euro ogni 4 azioni vecchie possedute. Diritti in contrattazione sino al 13 giugno e l’operazione terminerà il 19 giugno



AATECH: emissione di 1 azione al prezzo di 0.9 euro ogni 2 vecchie possedute. Diritti in contrattazione sino al 16 giugno. L’operazione terminerà il 20 giugno



Cda



Link



Conferenze stampa

Dividendi



Raggruppamento/Frazionamento



Trimestrali



EUROPA



USA



