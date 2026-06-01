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Pivot e Ipercomprato/Venduto titoli Ftse Mib 40 - chiusura 29 maggio

Pubblicato il 01/06/2026 alle ore 00:03:46

I Pivot Point sono indicatori tecnici utilizzati per individuare supporti e resistenze nel trading a breve termine.

I pivot point possono essere utilizzati nel trading intraday (di stretto periodo) come normali supporti/resistenze. Quando il prezzo supera un ostacolo, o sfonda il supporto, il target è definito del livello successivo. 


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Rsi 7= indicatore che segnala l'eccesso:
sotto 25 punti  e'  ipervenduto  (titoli  da  seguire  per  acquisti),  sopra  75  punti  è  ipercomprato  (titolo da seguire per vendere)


Rischio: indicatore di proprietà che misura il rischio di investimento. La scala va da zero a cento e quanto l'oscillatore raggiunge 5 punti vi sono buone probabilità di assistere ad un rialzo mentre quando tocca la soglia di 95 punti si hanno le prime indicazioni di ribasso.

Volumi%= differenza percentuale degli scambi rispetto alla precedente seduta


Segnale: valore determinato dal nostro trading system:
- valore con sfondo verde, il trend è rialzista
- valore con sfondo rosso, il trend è ribassista
 

Momentumforza del titolo, rispetto al proprio trend. Base di riferimento gli ultimi 90 giorni di seduta aperta.
Quando si trova in territorio positivo sino a 3 punti, il trend al rialzo è sostenibile. Quando supera i 4 punti scattano i segnali di alert per la vendita 
Quando il valore segna un valore tra 0 e -3 il trend del titolo è al ribasso ed è improbabile il reverse al rialzo. Quando il valore supera -4 punti è del tutto probabile un veloce recupero dei prezzi


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