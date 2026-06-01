Pivot e Ipercomprato/Venduto titoli Ftse Mib 40 - chiusura 29 maggio

I Pivot Point sono indicatori tecnici utilizzati per individuare supporti e resistenze nel trading a breve termine.
I pivot point possono essere utilizzati nel trading intraday (di stretto periodo) come normali supporti/resistenze. Quando il prezzo supera un ostacolo, o sfonda il supporto, il target è definito del livello successivo.
Rsi 7= indicatore che segnala l'eccesso:
sotto 25 punti e' ipervenduto (titoli da seguire per acquisti), sopra 75 punti è ipercomprato (titolo da seguire per vendere)
Rischio: indicatore di proprietà che misura il rischio di investimento. La scala va da zero a cento e quanto l'oscillatore raggiunge 5 punti vi sono buone probabilità di assistere ad un rialzo mentre quando tocca la soglia di 95 punti si hanno le prime indicazioni di ribasso.
Volumi%= differenza percentuale degli scambi rispetto alla precedente seduta
Segnale: valore determinato dal nostro trading system:
- valore con sfondo verde, il trend è rialzista
- valore con sfondo rosso, il trend è ribassista
Momentum: forza del titolo, rispetto al proprio trend. Base di riferimento gli ultimi 90 giorni di seduta aperta.
Quando si trova in territorio positivo sino a 3 punti, il trend al rialzo è sostenibile. Quando supera i 4 punti scattano i segnali di alert per la vendita
Quando il valore segna un valore tra 0 e -3 il trend del titolo è al ribasso ed è improbabile il reverse al rialzo. Quando il valore supera -4 punti è del tutto probabile un veloce recupero dei prezzi
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