Pivot e Ipercomprato/Venduto titoli Ftse Mib 40 - chiusura 29 maggio

-----

Rsi 7= indicatore che segnala l'eccesso:

sotto 25 punti e' ipervenduto (titoli da seguire per acquisti), sopra 75 punti è ipercomprato (titolo da seguire per vendere)



Rischio: indicatore di proprietà che misura il rischio di investimento. La scala va da zero a cento e quanto l'oscillatore raggiunge 5 punti vi sono buone probabilità di assistere ad un rialzo mentre quando tocca la soglia di 95 punti si hanno le prime indicazioni di ribasso.



Volumi%= differenza percentuale degli scambi rispetto alla precedente seduta





Segnale: valore determinato dal nostro trading system:

- valore con sfondo verde, il trend è rialzista

- valore con sfondo rosso, il trend è ribassista



Momentum: forza del titolo, rispetto al proprio trend. Base di riferimento gli ultimi 90 giorni di seduta aperta.

Quando si trova in territorio positivo sino a 3 punti, il trend al rialzo è sostenibile. Quando supera i 4 punti scattano i segnali di alert per la vendita

Quando il valore segna un valore tra 0 e -3 il trend del titolo è al ribasso ed è improbabile il reverse al rialzo. Quando il valore supera -4 punti è del tutto probabile un veloce recupero dei prezzi