Ipercomprato/ipervenduto titoli MidCap - chiusura 29 maggio

Da oggi rimarranno fisse le indicazioni che genererà il trading system sul breve termine (segnali più affidabili) con le seguenti modalità:

Buy: quando apparirà questa indicazione si avrà un segnale di acquisto e quando sparirà si dovrà vendere.

Sell: indicazione di apertura short. Quando l’indicazione sparirà si dovrà chiudere la posizione.

Le variazioni rispetto alla precedente tabella sono segnalate in arancione

Di seguito chiusura della seduta, chiusura precedente e variazione dei volumi rispetto alla precedente seduta.

Rsi 7= indicatore che segnala l'eccesso:

sotto 25 punti e' ipervenduto (titoli da seguire per acquisti), sopra 75 punti è ipercomprato (titolo da seguire per vendere)



Rischio: indicatore di proprietà che misura il rischio di investimento. La scala va da zero a cento e quanto l'oscillatore raggiunge 95 punti vi sono buone probabilità di assistere ad un rialzo mentre quando tocca la soglia di 5 punti si hanno indicazioni di ribasso.



Segnale di brevissimo: indicazione operativa per l'operatività con un arco temporale di qualche seduta. Il segnale scatta in chiusura, per cui operativo dal giorno successivo sino dall'apertura.



Trading di breve: segnali generati da trading system con un arco temporale di breve (da giorni a settimane). L'indicazione giunge in chiusura, per cui effettiva dal giorno dopo



Segnale: il colore della casella sarà verde quando il valore sarà inferiore alla chiusura e al contrario quando è rossa. La colorazione determinerà la tendenza del titolo nel breve termine (2/3 settimane) e al cambio di colore si avrà un peggioramento netto del quadro tecnico. Indicatore da collegare agli indicatori perché se vi sarà eccesso ribassista (casella verde) degli indicatori e rossa per quanto concerne il Segnale, prestare attenzione all'inversione di tendenza che potrebbe essere imminente.



volumi%= differenza percentuale degli scambi rispetto alla precedente seduta



Momentum = quando il valore oscilla tra 4 e -4 punti, le indicazioni sono prossime a dare un segnale molto deciso (positivo o negativo) quando il valore arriva sul margine. Sopra 5 e sino a 7 punti, il trend è molto positivo (da sfruttare anche per il trading in intraday) e viceversa quando l’oscillatore scende da -5 a -7 punti. Ovviamente, quando dall’area 5- 7 punti inizia la ritirata, bisogna prestare attenzione per le posizioni di brevissimo termine (il contrario quando inizia la risalita da -5 a -7 punti).

** per qualsiasi chiarimento, scrivere a 4Trading.it@gmail.com

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