Agenda dati macro e finanziari del 2 giugno

DATI MACRO
Europa
Ore 11.00
Inflazione, dato preliminare di maggio. Attesa: 3.3%a/a (precedente 3.0%)
Inflazione core, dato preliminare di maggio. Attesa: 2.4%a/a (precedente 2.2%)
EVENTI
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EVENTI SOCIETARI
ITALIA
Debutto
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OPA
Banca Sistema: Banca CF+ lancia Opa di offerta e scambio al prezzo di 1,382 euro e 0.418 euro in azioni Kruso Kapital. L’operazione termina il 12 giugno
4Aim Sicaf: Ambromobiliare lancia l’Offerta Pubblica di Scambio totalitaria e obbligatoria. Gli aderenti non riceveranno denaro, ma un quantitativo di azioni Ambromobiliare di nuova emissione calcolato sulla base del Comparto di 4AIM detenuto. Per le azioni 4AIM del Comparto 1 il rapporto è di 85,577 azioni Ambromobiliare per ogni azione posseduta; per il Comparto 2, il rapporto è di 121,154 azioni Ambromobiliare per ogni azione 4AIM posseduta. L’operazione scade il 19 giugno
GVS: OPA volontaria promossa dalla stessa società. L’offerta prevede il pagamento di 4.30 euro ad azione sul 12.29% del capitale. Operazione non finalizzata al delisting e terminerà il 10 luglio
Aumento di capitale
Alerion emissione di 5.422.940 azioni al prezzo di 25 euro cadauna. Escluso il diritto di opzione. Offerta valida sino all’8 giugno
Innovatec: emissione di 11 azioni ordinarie ogni 26 possedute al prezzo di 0.196 euro ciascuna. Diritti negoziabili sino al 12 giugno e l’operazione si concluderà il 18 giugno
Cda
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Conferenze stampa
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Dividendi
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Raggruppamento/Frazionamento
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Trimestrali
Europa
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Usa
Palo Alto
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