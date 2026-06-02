Agenda dati macro e finanziari del 2 giugno

Pubblicato il 02/06/2026 alle ore 03:17:05

DATI MACRO



Europa

Ore 11.00

Inflazione, dato preliminare di maggio. Attesa: 3.3%a/a (precedente 3.0%)

Inflazione core, dato preliminare di maggio. Attesa: 2.4%a/a (precedente 2.2%)

EVENTI



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EVENTI SOCIETARI



ITALIA



Debutto

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OPA



Banca Sistema: Banca CF+ lancia Opa di offerta e scambio al prezzo di 1,382 euro e 0.418 euro in azioni Kruso Kapital. L’operazione termina il 12 giugno



4Aim Sicaf: Ambromobiliare lancia l’Offerta Pubblica di Scambio totalitaria e obbligatoria. Gli aderenti non riceveranno denaro, ma un quantitativo di azioni Ambromobiliare di nuova emissione calcolato sulla base del Comparto di 4AIM detenuto. Per le azioni 4AIM del Comparto 1 il rapporto è di 85,577 azioni Ambromobiliare per ogni azione posseduta; per il Comparto 2, il rapporto è di 121,154 azioni Ambromobiliare per ogni azione 4AIM posseduta. L’operazione scade il 19 giugno



GVS: OPA volontaria promossa dalla stessa società. L’offerta prevede il pagamento di 4.30 euro ad azione sul 12.29% del capitale. Operazione non finalizzata al delisting e terminerà il 10 luglio





Aumento di capitale



Alerion emissione di 5.422.940 azioni al prezzo di 25 euro cadauna. Escluso il diritto di opzione. Offerta valida sino all’8 giugno



Innovatec: emissione di 11 azioni ordinarie ogni 26 possedute al prezzo di 0.196 euro ciascuna. Diritti negoziabili sino al 12 giugno e l’operazione si concluderà il 18 giugno





Cda



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Conferenze stampa

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