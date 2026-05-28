Eni sale al 3.09% nel proprio capitale

San Donato Milanese (MI), 3 giugno 2026 – Eni ha acquistato nel periodo compreso tra il 28 e il 29 maggio 2026 sull’Euronext Milan n. 1.771.356 azioni proprie (pari allo 0,06% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di euro 22,5816 per azione, per un controvalore complessivo di euro 39.999.972,68, nell’ambito della seconda tranche del programma di buyback deliberato dall’Assemblea il 6 maggio 2026, finalizzata a riconoscere agli azionisti Eni un’ulteriore remunerazione rispetto alla distribuzione dei dividendi, deliberato dalla stessa Assemblea.
Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario incaricato per l'esecuzione degli acquisti, si riporta una sintesi delle operazioni di acquisto di azioni proprie sull’Euronext Milan su base giornaliera:
|Data operazione
|Numero azioni ordinarie acquistate
|Prezzo medio ponderato (euro)
|Controvalore (euro)
|28/05/2026
|880.944
|€ 22,7029
|€ 19.999.983,54
|29/05/2026
|890.412
|€ 22,4615
|€ 19.999.989,14
|Totale
|1.771.356
|€ 22,5816
|€ 39.999.972,68
A partire dall’avvio l’8 maggio 2026 del programma di buyback, Eni ha acquistato n. 6.871.356 azioni proprie (pari allo 0,23% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 159.916.582,07 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene n. 93.699.463 azioni proprie pari al 3,09% del capitale sociale.