Raccomandazioni analisti - focus su Stm e WeBuild

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
|Titolo
|Emittente
|Raccomandazione
|Variazione
|Target
|Variazione
|
Prysmian
|Equita
|Buy (Hold)
|178 (130)
|
Sanlorenzo
|BofA
|
Buy
|=
|45 (37)
|
Stm
|Berenberg
|
Buy
|=
|7.80
|=
|
Stm
|Equita
|Buy
|=
|76 (50)
|
Stm
|B Akros
|Accumulate
|=
|73 (68)
|
Stm
|Intermonte
|Neutral
|=
|70 (43.30)
|WeBuild
|Equita
|Buy
|=
|3.50
|
=
|WeBuild
|
B Akros
|Accumulate
|=
|3.30
|=
|WeBuild
|
Kepler Cheuvreux
|Buy
|=
|WeBuild
|
Mediobanca
|Neutral
|=