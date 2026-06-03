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Raccomandazioni analisti - focus su Stm e WeBuild

Pubblicato il 03/06/2026 alle ore 14:30:11

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker   (aggiornamenti   in  grassetto) 

 















 

Titolo Emittente Raccomandazione Variazione  Target Variazione

Prysmian

 Equita Buy (Hold) 178 (130)

Sanlorenzo

 BofA

Buy

 = 45 (37)

Stm

 Berenberg

Buy

 = 7.80 =

Stm

 Equita Buy = 76 (50)

Stm

 B Akros Accumulate = 73 (68)

Stm

 Intermonte Neutral = 70 (43.30)
WeBuild Equita Buy = 3.50

=
WeBuild

B Akros

 Accumulate = 3.30 =
WeBuild

Kepler Cheuvreux

 Buy =    
WeBuild

Mediobanca

 Neutral =    

 



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