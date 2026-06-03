Dati macro Usa attesi per oggi

Pubblicato il 03/06/2026 alle ore 14:54:47

Usa

14.15

Stima ADP, creazione di nuovi posti di lavoro nel settore privati, dato di maggio. Attesa: 118mila. Effettivo: 118mila. Il dato precedente è stato rivisto al ribasso

Ore 15.45

Indice Pmi servizi, dato di maggio. Attesa: 50.9 (precedente 51.0)

Indice Pmi Composite, dato di maggio. Attesa: 51.7 (precedente 51.7)

Ore 16.00

Indice ISM servizi, dato di maggio. Attesa: 53.7 (precedente 53.6)

Ordini alle industrie, dato di aprile. Attesa: 4.6%m/m (precedente 1.5%)

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In passato abbiamo più volte segnalato l’importanza di alcuni dati macro Usa, in particolare gli indici ISM, disoccupazione e inflazione. Ultimamente, stiamo perdendo questo interesse perché più approfondiamo la lettura di questi dati e maggiore è il sospetto che raccontino la “mezza messa”: dati veri ma nessuno segnala che i posti aumentano perché gli americani sono obbligati a fare due o tre lavori per sbarcare il lunario. Una condizione che solo nominalmente è positiva ma nella sostanza è ben differente.

Questa considerazione vale anche per altri Paesi dove la fotografia dei dati macro viene effettuata in maniera tale da evidenziare quello che più interessa ma senza raccontare bugie