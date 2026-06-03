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Trump ci riprova con i dazi

Pubblicato il 03/06/2026 alle ore 16:38:48

Donald Trump sta ricostruendo il suo muro tariffario. Gli Stati Uniti propongono dazi doganali di almeno il 10% dalle importazioni provenienti dall'UE, dal Canada e da altri partner commerciali, mentre le merci provenienti da paesi quali la Cina e il Giappone sono soggette a un dazio più elevato, pari al 12,5%.Le misure fanno seguito a un'indagine su prodotti che sarebbero stati realizzati ricorrendo al lavoro forzato. Il Canada ha presentato nuove proposte commerciali, anche se i funzionari hanno avvertito che i negoziati potrebbero ancora prendere una piega negativa 


Fonte Bloomberg



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