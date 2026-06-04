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Agenda dati macro e finanziari del 4 giugno

Pubblicato il 04/06/2026 alle ore 02:25:23

DATI MACRO        

Spagna
Ore 09.00
Produzione industriale, dato di aprile. Attesa: --- (precedente 1.8%a/a)

Europa
Ore 11.00
Vendite al dettaglio, dato di aprile. Attesa: -0.3%m/m (precedente -0.1%m/m)

Usa
Ore 14.30
Nuovi sussidi di disoccupazione. Attesa: 211mila (precedente 215mila)
Richieste continue di sussidi di disoccupazione. Attesa: 1,78milioni (precedente 1,786mila)
Indice di produttività, dato del terzo trimestre. Attesa: 0.8%t/t (precedente 0.8%)
Costo del lavoro, dato del primo trimestre. Attesa: 2.3%t/t (precedente 2.3%)

EVENTI

Bce
Ore 10.00
Discorso di Christine Lagarde

EVENTI SOCIETARI


ITALIA

Debutto
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OPA

Banca Sistema: Banca CF+ lancia Opa di offerta e scambio al prezzo di 1,382 euro e 0.418 euro in azioni Kruso Kapital. L’operazione termina il 12 giugno

4Aim Sicaf: Ambromobiliare lancia l’Offerta Pubblica di Scambio totalitaria e obbligatoria. Gli aderenti non riceveranno denaro, ma un quantitativo di azioni Ambromobiliare di nuova emissione calcolato sulla base del Comparto di 4AIM detenuto. Per le azioni 4AIM del Comparto 1 il rapporto è di 85,577 azioni Ambromobiliare per ogni azione posseduta; per il Comparto 2, il rapporto è di 121,154 azioni Ambromobiliare per ogni azione 4AIM posseduta. L’operazione scade il 19 giugno

GVS: OPA volontaria promossa dalla stessa società. L’offerta prevede il pagamento di 4.30 euro ad azione sul 12.29% del capitale. Operazione non finalizzata al delisting e terminerà il 10 luglio


Aumento di capitale

Alerion emissione di 5.422.940 azioni al prezzo di 25 euro cadauna. Escluso il diritto di opzione. Offerta valida sino all’8 giugno

Innovatec: emissione di 11 azioni ordinarie ogni 26 possedute al prezzo di 0.196 euro ciascuna. Diritti negoziabili sino al 12 giugno e l’operazione si concluderà il 18 giugno



Cda

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Conferenze stampa

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Dividendi

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Raggruppamento/Frazionamento

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Trimestrali

Europa

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Usa

Ciena


http://it.investing.com/earnings-calendar/

 



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