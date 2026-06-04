Cy4Gate - acquisito un nuovo contratto da 9 milioni

Pubblicato il 04/06/2026 alle ore 09:19:20

Roma, 04 giugno 2026 - CY4GATE (CY4.MI), player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha sottoscritto un contratto triennale per un valore complessivo di € 9,0 milioni con un primario cliente Istituzionale Europeo, per l’acquisizione di tecnologie ed attività evolutive sulle stesse in ambito Decision Intelligence.



Il segmento della Decision Intelligence continua a registrare, in Italia e in Europa, un’importante crescita legata alla richiesta di strumenti evoluti che ottimizzino la gestione dei processi decisionali. Accelerando l’adozione di tali tecnologie, imprese e istituzioni si dotano di asset fondamentali per affrontare le sfide di un ecosistema sempre più dinamico, interdipendente e ad alto tasso di complessità.



In questo contesto globale, le piattaforme proprietarie sviluppate dal Gruppo CY4GATE rispondono perfettamente alle esigenze strategiche di rapidità ed efficienza analitica, offrendo un vantaggio competitivo a chi deve orientare scelte e decisioni critiche in scenari complessi.



Il contratto appena siglato testimonia la fiducia riposta dal mercato nella tecnologia d’avanguardia di CY4GATE e nell’expertise maturata nel trattamento dei big data anche grazie all’utilizzo efficiente di motori di Intelligenza Artificiale.