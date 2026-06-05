Agenda dati macro e finanziari del 5 giugno

Pubblicato il 05/06/2026 alle ore 03:14:23

DATI MACRO



Francia

Ore 08.45

Produzione industriale, dato di aprile. Attesa: -0.2%m/m (precedente 1.0%m/m)



Italia

Ore 11.00

Vendite al dettaglio, dato di aprile. Attesa: 0.2%m/m (precedente 0.8%m/m)



Europa

Ore 11.00

Pil, dato del primo trimestre. Attesa: 0.1%t/t; 0.8%a/a (precedente 0.1%t/t; 1.2%a/a)



Usa

Ore 14.30

Tasso di disoccupazione, dato di maggio. Attesa: 4.3% (precedente 4.3%)

NFP creazione di nuovi posti di lavoro non agricolo, dato di maggio. Attesa: 85mila (precedente 115mila)

Creazione di nuovi posti di lavoro nel settore privato, dato di maggio. Attesa: 85mila (precedente 123mila)

Costo del lavoro orario, dato di maggio. Attesa: 0.3%m/m (precedente 0.2%)

EVENTI



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EVENTI SOCIETARI



ITALIA



Debutto

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OPA



Banca Sistema: Banca CF+ lancia Opa di offerta e scambio al prezzo di 1,382 euro e 0.418 euro in azioni Kruso Kapital. L’operazione termina il 12 giugno



4Aim Sicaf: Ambromobiliare lancia l’Offerta Pubblica di Scambio totalitaria e obbligatoria. Gli aderenti non riceveranno denaro, ma un quantitativo di azioni Ambromobiliare di nuova emissione calcolato sulla base del Comparto di 4AIM detenuto. Per le azioni 4AIM del Comparto 1 il rapporto è di 85,577 azioni Ambromobiliare per ogni azione posseduta; per il Comparto 2, il rapporto è di 121,154 azioni Ambromobiliare per ogni azione 4AIM posseduta. L’operazione scade il 19 giugno



GVS: OPA volontaria promossa dalla stessa società. L’offerta prevede il pagamento di 4.30 euro ad azione sul 12.29% del capitale. Operazione non finalizzata al delisting e terminerà il 10 luglio





Aumento di capitale



Alerion emissione di 5.422.940 azioni al prezzo di 25 euro cadauna. Escluso il diritto di opzione. Offerta valida sino all’8 giugno



Innovatec: emissione di 11 azioni ordinarie ogni 26 possedute al prezzo di 0.196 euro ciascuna. Diritti negoziabili sino al 12 giugno e l’operazione si concluderà il 18 giugno





Cda



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Conferenze stampa

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Dividendi



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Raggruppamento/Frazionamento



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Trimestrali



Europa



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Usa



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