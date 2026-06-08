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MPS - tutti la vogliono

Pubblicato il 08/06/2026 alle ore 00:24:42

Banco Bpm ha riunito il Cda che ha deliberato di inviare un'offerta alla pari a Siena. Per leggere il comunicato - Link

In serata, si sono riuniti i Cda di Intesa e Unipol che hanno emesso un comunicato congiunto che  prevede la divisione degli asset del Monte: tutto il gruppo Mediobanca (quindi anche la pertecipazione in Intesa) e gli sportelli di Siena sotto l'egida di Intesa. La quota rimanente di pertinenza di Unipol

Previsto un comunicato ufficiale prima dell'avvio delle contrattazioni con successiva conference call in mattinata 



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