MPS - tutti la vogliono

Pubblicato il 08/06/2026 alle ore 00:24:42

Banco Bpm ha riunito il Cda che ha deliberato di inviare un'offerta alla pari a Siena. Per leggere il comunicato - Link



In serata, si sono riuniti i Cda di Intesa e Unipol che hanno emesso un comunicato congiunto che prevede la divisione degli asset del Monte: tutto il gruppo Mediobanca (quindi anche la pertecipazione in Intesa) e gli sportelli di Siena sotto l'egida di Intesa. La quota rimanente di pertinenza di Unipol



Previsto un comunicato ufficiale prima dell'avvio delle contrattazioni con successiva conference call in mattinata