Iran/Israele: Trump vuole lo stop immediato dei recuproci attacchi

Pubblicato il 08/06/2026 alle ore 12:00:01

Il presidente Trump ha dichiarato che Israele e l'Iran dovrebbero «cessare immediatamente» gli attacchi reciproci, dopo che le due parti si sono scambiate colpi per la prima volta da aprile, mentre la fragile tregua che aveva sospeso il conflitto tra Stati Uniti e Israele con l'Iran sembrava ormai compromessa.



Fonte NYT

A nostro avviso, un intervento così deciso conferma che le trattative per lo stop sono avanzate e che i colloqui sono entrati nella fase finale. Bisogna solo capire se Netanyahu è d'accordo perché ha dimostrato di fare quello che gli pare a dispetto di quello che gli dice Trump (rafforzando i soliti sospetti)