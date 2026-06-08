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Raccomandazione analisti - focus sul risiko bancario

Pubblicato il 08/06/2026 alle ore 13:44:06

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker   (aggiornamenti   in  grassetto) 

 















 

Titolo Emittente Raccomandazione Variazione  Target Variazione

B Mps

 Equita Buy = 11.80 =
Banco Bpm

Equita

 Hold = 15.00 =

Intesa SanPaolo

 Kepler Cheuvreux Buy = 6.30 =

Intesa SanPaolo

 Equita Buy = 7.40 =

Prysmian

 B Akros

Neutral (Reduce)

 150 (110)

Safilo

 Equita Buy = 2.30 =
Safilo

Intesa SanPaolo

Buy

 = 2.00 =

Unipol

 Barclays

Overweight

 = 23.50 =

Unipol

 Equita Buy = 24.50 =

 



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