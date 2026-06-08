Raccomandazione analisti - focus sul risiko bancario

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
|Titolo
|Emittente
|Raccomandazione
|Variazione
|Target
|Variazione
|
B Mps
|Equita
|Buy
|=
|11.80
|=
|Banco Bpm
|
Equita
|Hold
|=
|15.00
|=
|
Intesa SanPaolo
|Kepler Cheuvreux
|Buy
|=
|6.30
|=
|
Intesa SanPaolo
|Equita
|Buy
|=
|7.40
|=
|
Prysmian
|B Akros
|
Neutral (Reduce)
|150 (110)
|
Safilo
|Equita
|Buy
|=
|2.30
|=
|Safilo
|
Intesa SanPaolo
|
Buy
|=
|2.00
|=
|
Unipol
|Barclays
|
Overweight
|=
|23.50
|=
|
Unipol
|Equita
|Buy
|=
|24.50
|=