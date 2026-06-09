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Candlestick: segnali di compra/vendita dell'8 giugno

Pubblicato il 09/06/2026 alle ore 03:08:21
Titolo Bullish Harami Bullish 
Harami
Cross		 Doji Engulfing 
Bullish 		 Morning 
Star 		 Rising 
Window 		 3White 
Solders 		 Inverted Hammer 3White 
Solders 
Azimut                
Banca Generali                
Bper                
Brunello Cucinelli                
Credem                
De'Longhi                
Esprinet                
Ferrari                
Fineco                
Mondadori                
Mondo TV                
Orsero                
S. Ferragamo                
Sogefi                
Stm                
Txt                
Titolo Bear 
Harami		 Bear 
Harami 
Cross		 Engulfing 
Bearish		 Evening 
Star		 Gravestone 
Doji		 3Black 
Crows		 Hanging 
Man		 Shooting 
Star		 Dark 
Cloud
A2A                
Cementir Holding                
Hera              
Inwit                
Snam R G                
Terna                

 



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