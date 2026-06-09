Candlestick: segnali di compra/vendita dell'8 giugno

|Titolo
|Bullish Harami
|
Bullish
Harami
Cross
|Doji
|
Engulfing
Bullish
|
Morning
Star
|
Rising
Window
|
3White
Solders
|Inverted Hammer
|
3White
Solders
|Azimut
|Banca Generali
|Bper
|Brunello Cucinelli
|Credem
|De'Longhi
|Esprinet
|Ferrari
|Fineco
|Mondadori
|Mondo TV
|Orsero
|S. Ferragamo
|Sogefi
|Stm
|Txt
|Titolo
|
Bear
Harami
|
Bear
Harami
Cross
|
Engulfing
Bearish
|
Evening
Star
|
Gravestone
Doji
|
3Black
Crows
|
Hanging
Man
|
Shooting
Star
|
Dark
Cloud
|A2A
|Cementir Holding
|Hera
|Inwit
|Snam R G
|Terna