Agenda dati macro e finanziari del 10 giugno

DATI MACRO
Cina
Ore 03.30
Inflazione, dato di maggio. Attesa: -0.2%m/m; 1.3%a/a (precedente 0.3%m/m; 1.2%a/a)
Prezzi alla produzione, dato di maggio. Attesa: 3.8%a/a (precedente 2.8%)
Italia
Ore 10.00
Produzione industriale, dato di aprile. Attesa: 0.0%m/m (precedente 0.7%m/m)
Usa
Ore 14.30
Inflazione, dato di maggio. Attesa: 0.5%m/m; 4.2%a/a (precedente 0.6%m/m; 3.8%a/a)
Inflazione core, dato di maggio. Attesa: 0.3%m/m; 2.9%a/a (precedente 0.4%m/m; 2.8%a/a)
Ore 16.30
Scorte petrolifere. Attesa: -5,1 milioni di barili (precedente -7,974 milioni)
EVENTI
Italia
Collocamento BOT, scadenza annuale per un importo massimo di 8,5 miliardi
EVENTI SOCIETARI
ITALIA
Debutto
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OPA
Banca Sistema: Banca CF+ lancia Opa di offerta e scambio al prezzo di 1,382 euro e 0.418 euro in azioni Kruso Kapital. L’operazione termina il 12 giugno
4Aim Sicaf: Ambromobiliare lancia l’Offerta Pubblica di Scambio totalitaria e obbligatoria. Gli aderenti non riceveranno denaro, ma un quantitativo di azioni Ambromobiliare di nuova emissione calcolato sulla base del Comparto di 4AIM detenuto. Per le azioni 4AIM del Comparto 1 il rapporto è di 85,577 azioni Ambromobiliare per ogni azione posseduta; per il Comparto 2, il rapporto è di 121,154 azioni Ambromobiliare per ogni azione 4AIM posseduta. L’operazione scade il 19 giugno
GVS: OPA volontaria promossa dalla stessa società. L’offerta prevede il pagamento di 4.30 euro ad azione sul 12.29% del capitale. Operazione non finalizzata al delisting e terminerà il 10 luglio
Aumento di capitale
Innovatec: emissione di 11 azioni ordinarie ogni 26 possedute al prezzo di 0.196 euro ciascuna. Diritti negoziabili sino al 12 giugno e l’operazione si concluderà il 18 giugno
Cda
Link
Conferenze stampa
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Dividendi
Link
Raggruppamento/Frazionamento
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Trimestrali
Europa
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Usa
Oracle
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