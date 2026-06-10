Agenda dati macro e finanziari del 10 giugno

Pubblicato il 10/06/2026 alle ore 03:02:40

DATI MACRO



Cina

Ore 03.30

Inflazione, dato di maggio. Attesa: -0.2%m/m; 1.3%a/a (precedente 0.3%m/m; 1.2%a/a)

Prezzi alla produzione, dato di maggio. Attesa: 3.8%a/a (precedente 2.8%)



Italia

Ore 10.00

Produzione industriale, dato di aprile. Attesa: 0.0%m/m (precedente 0.7%m/m)



Usa

Ore 14.30

Inflazione, dato di maggio. Attesa: 0.5%m/m; 4.2%a/a (precedente 0.6%m/m; 3.8%a/a)

Inflazione core, dato di maggio. Attesa: 0.3%m/m; 2.9%a/a (precedente 0.4%m/m; 2.8%a/a)

Ore 16.30

Scorte petrolifere. Attesa: -5,1 milioni di barili (precedente -7,974 milioni)

EVENTI



Italia

Collocamento BOT, scadenza annuale per un importo massimo di 8,5 miliardi

EVENTI SOCIETARI



ITALIA



Debutto

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OPA



Banca Sistema: Banca CF+ lancia Opa di offerta e scambio al prezzo di 1,382 euro e 0.418 euro in azioni Kruso Kapital. L’operazione termina il 12 giugno



4Aim Sicaf: Ambromobiliare lancia l’Offerta Pubblica di Scambio totalitaria e obbligatoria. Gli aderenti non riceveranno denaro, ma un quantitativo di azioni Ambromobiliare di nuova emissione calcolato sulla base del Comparto di 4AIM detenuto. Per le azioni 4AIM del Comparto 1 il rapporto è di 85,577 azioni Ambromobiliare per ogni azione posseduta; per il Comparto 2, il rapporto è di 121,154 azioni Ambromobiliare per ogni azione 4AIM posseduta. L’operazione scade il 19 giugno



GVS: OPA volontaria promossa dalla stessa società. L’offerta prevede il pagamento di 4.30 euro ad azione sul 12.29% del capitale. Operazione non finalizzata al delisting e terminerà il 10 luglio





Aumento di capitale



Innovatec: emissione di 11 azioni ordinarie ogni 26 possedute al prezzo di 0.196 euro ciascuna. Diritti negoziabili sino al 12 giugno e l’operazione si concluderà il 18 giugno





Cda



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Conferenze stampa

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Dividendi



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Raggruppamento/Frazionamento



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Trimestrali



Europa



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Usa



Oracle



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