Candlestick: segnali di compra/vendita del 9 giugno

|Titolo
|Bullish Harami
|
Bullish
Harami
Cross
|Doji
|
Engulfing
Bullish
|
Morning
Star
|
Rising
Window
|
3White
Solders
|Inverted Hammer
|
3White
Solders
|Aeffe
|Campari
|Enel
|Orsero
|Terna
|Titolo
|
Bear
Harami
|
Bear
Harami
Cross
|
Engulfing
Bearish
|
Evening
Star
|
Gravestone
Doji
|
3Black
Crows
|
Hanging
Man
|
Shooting
Star
|
Dark
Cloud
|Acea
|Banca Generali
|Bastogi
|Credem
|Danieli & C
|Deutsche Bank
|Eurotech
|Fiera Milano
|Maire Tecnimont
|OVS
|Prysmian
|Rai Way
|S. Ferragamo
|Saipem
|Stm