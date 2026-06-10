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Candlestick: segnali di compra/vendita del 9 giugno

Pubblicato il 10/06/2026 alle ore 03:13:14
Titolo Bullish Harami Bullish 
Harami
Cross		 Doji Engulfing 
Bullish 		 Morning 
Star 		 Rising 
Window 		 3White 
Solders 		 Inverted Hammer 3White 
Solders 
Aeffe                
Campari                
Enel                
Orsero                
Terna                
Titolo Bear 
Harami		 Bear 
Harami 
Cross		 Engulfing 
Bearish		 Evening 
Star		 Gravestone 
Doji		 3Black 
Crows		 Hanging 
Man		 Shooting 
Star		 Dark 
Cloud
Acea                
Banca Generali                
Bastogi                
Credem                
Danieli & C                
Deutsche Bank                
Eurotech                
Fiera Milano                
Maire Tecnimont                
OVS                
Prysmian                
Rai Way                
S. Ferragamo                
Saipem                
Stm                

 



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