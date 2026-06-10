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Italia: la produzione industriale cresce oltre le...
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Ipercomprato/ipervenduto titoli MidCap - chiusura...
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Candlestick: segnali di compra/vendita del 9...
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Raccomandazioni analisti - 5 giugno
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Raccomandazioni analisti - 4 giugno
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Cy4Gate - acquisito un nuovo contratto da 9...
Agenda dati macro e finanziari del 4 giugno
Candlestick: segnali di compra/vendita del 3...
Raccomandazioni analisti - 3 giugno
Eni sale al 3.09% nel proprio capitale
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Paniere titoli 4Trading - 10 giugno
Pubblicato il 10/06/2026 alle ore 20:19:24
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Raccomandazioni analisti - 10 giugno
Pubblicato il 10/6 alle 20:27
Paniere titoli 4Trading - 10 giugno
Pubblicato il 10/6 alle 20:19
Dow Jones future - aggiornamento
Pubblicato il 10/6 alle 20:02
Nasdaq 100 future - nuovamente al minimo di seduta
Pubblicato il 10/6 alle 19:42
Btp future - chiude sotto 117 punti
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Cardano - rimane ai valori di ieri
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Solana - indicatore sempre in eccesso
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Applovin - consolida verso quota 500 dollari
Pubblicato il 10/6 alle 19:12
Dax future - nuovo livello
Pubblicato il 10/6 alle 18:59
Eos Energy - in forte ridimensionamento
Pubblicato il 10/6 alle 18:49
Future Ftse Mib - nuovo livello
Pubblicato il 10/6 alle 18:40
Bitcoin - regge il supporto
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AMD - nuovo livello
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Nvidia - si riavvicina a 200 dollari
Pubblicato il 10/6 alle 17:38
Palantir - da seguire solo su allungo
Pubblicato il 10/6 alle 17:33
Etf Vaneck Rare Earth - altro consolidamento
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VanEck Gold Miners - torna al minimo di marzo
Pubblicato il 10/6 alle 17:09
Tesla - raggiunto un buon supporto
Pubblicato il 10/6 alle 16:58
Forte calo delle scorte petrolifere Usa
Pubblicato il 10/6 alle 16:46
Sondaggio in Europa
Pubblicato il 10/6 alle 16:40
Vaneck Oil Service Etf - in rimbalzo tecnico
Pubblicato il 10/6 alle 16:35
Vaneck Uranium And Nuclear Ucits Etf - raggiunto...
Pubblicato il 10/6 alle 16:28
Alphabet - aggiornamento grafico
Pubblicato il 10/6 alle 16:22
Etf Physical Gold - rimane in tendenza rialzista
Pubblicato il 10/6 alle 16:13
Iran: colpiti impianti idrici
Pubblicato il 10/6 alle 16:05
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