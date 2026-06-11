Candlestick: segnali di compra/vendita del 10 giugno

|Titolo
|Bullish Harami
|
Bullish
Harami
Cross
|Doji
|
Engulfing
Bullish
|
Morning
Star
|
Rising
Window
|
3White
Solders
|Inverted Hammer
|
3White
Solders
|Bastogi
|Campari
|Enel
|Italgas
|Mfe cat B
|Mondo TV
|Pirelli
|Rcs Mediagroup
|Tesmec
|Trevi
|Titolo
|
Bear
Harami
|
Bear
Harami
Cross
|
Engulfing
Bearish
|
Evening
Star
|
Gravestone
Doji
|
3Black
Crows
|
Hanging
Man
|
Shooting
Star
|
Dark
Cloud
|Abitare In
|Acea
|Aeroporto di Bologna
|Credem
|Danieli & C
|Deutsche Bank
|Eurotech
|Fiera Milano
|S. Ferragamo