Agenda dati macro e finanziari dell'11 maggio

Pubblicato il 11/06/2026 alle ore 02:42:40

DATI MACRO



Usa

Ore 14.30

Prezzi alla produzione, dato di maggio. Attesa: 0.7%m/m; 6.4%a/a (precedente 1.4%m/m; 6.0%a/a)

Prezzi alla produzione core, dato di maggio. Attesa: 0.5%m/m; 5.4%a/a (precedente 1.0%m/m; 5.2%a/a)

Nuovi sussidi di disoccupazione. Attesa: 220mila (precedente 225mila)

Richieste continue di sussidi di disoccupazione. Attesa: 1,78milioni (precedente 1,777milioni)

EVENTI



Bce

Ore 14.15

Conferenza stampa al termine del direttivo

Ore 14.45

Conferenza stampa di Christine Lagarde



Italia

Collocamento Btp, scadenza 11/2029 per un importo massimo di 4,5 miliardi

EVENTI SOCIETARI



ITALIA



Debutto

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OPA



Banca Sistema: Banca CF+ lancia Opa di offerta e scambio al prezzo di 1,382 euro e 0.418 euro in azioni Kruso Kapital. L’operazione termina il 12 giugno



4Aim Sicaf: Ambromobiliare lancia l’Offerta Pubblica di Scambio totalitaria e obbligatoria. Gli aderenti non riceveranno denaro, ma un quantitativo di azioni Ambromobiliare di nuova emissione calcolato sulla base del Comparto di 4AIM detenuto. Per le azioni 4AIM del Comparto 1 il rapporto è di 85,577 azioni Ambromobiliare per ogni azione posseduta; per il Comparto 2, il rapporto è di 121,154 azioni Ambromobiliare per ogni azione 4AIM posseduta. L’operazione scade il 19 giugno





Aumento di capitale



Innovatec: emissione di 11 azioni ordinarie ogni 26 possedute al prezzo di 0.196 euro ciascuna. Diritti negoziabili sino al 12 giugno e l’operazione si concluderà il 18 giugno





Cda



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Conferenze stampa

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Dividendi



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Raggruppamento/Frazionamento



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Trimestrali



Europa



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Usa



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