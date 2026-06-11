Agenda dati macro e finanziari dell'11 maggio

DATI MACRO
Usa
Ore 14.30
Prezzi alla produzione, dato di maggio. Attesa: 0.7%m/m; 6.4%a/a (precedente 1.4%m/m; 6.0%a/a)
Prezzi alla produzione core, dato di maggio. Attesa: 0.5%m/m; 5.4%a/a (precedente 1.0%m/m; 5.2%a/a)
Nuovi sussidi di disoccupazione. Attesa: 220mila (precedente 225mila)
Richieste continue di sussidi di disoccupazione. Attesa: 1,78milioni (precedente 1,777milioni)
EVENTI
Bce
Ore 14.15
Conferenza stampa al termine del direttivo
Ore 14.45
Conferenza stampa di Christine Lagarde
Italia
Collocamento Btp, scadenza 11/2029 per un importo massimo di 4,5 miliardi
EVENTI SOCIETARI
ITALIA
Debutto
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OPA
Banca Sistema: Banca CF+ lancia Opa di offerta e scambio al prezzo di 1,382 euro e 0.418 euro in azioni Kruso Kapital. L’operazione termina il 12 giugno
4Aim Sicaf: Ambromobiliare lancia l’Offerta Pubblica di Scambio totalitaria e obbligatoria. Gli aderenti non riceveranno denaro, ma un quantitativo di azioni Ambromobiliare di nuova emissione calcolato sulla base del Comparto di 4AIM detenuto. Per le azioni 4AIM del Comparto 1 il rapporto è di 85,577 azioni Ambromobiliare per ogni azione posseduta; per il Comparto 2, il rapporto è di 121,154 azioni Ambromobiliare per ogni azione 4AIM posseduta. L’operazione scade il 19 giugno
Aumento di capitale
Innovatec: emissione di 11 azioni ordinarie ogni 26 possedute al prezzo di 0.196 euro ciascuna. Diritti negoziabili sino al 12 giugno e l’operazione si concluderà il 18 giugno
Cda
Link
Conferenze stampa
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Dividendi
Link
Raggruppamento/Frazionamento
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Trimestrali
Europa
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Usa
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