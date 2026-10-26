LMDV media interessata a SEIF: i principali soci rifiutano

Pubblicato il 26/10/2026 alle ore 00:12:29

In relazione al comunicato stampa diffuso in data 25 ottobre 2026 da LMDV Media S.r.l. ("LMDV Media"), avente ad oggetto l'autorizzazione, da parte del consiglio di amministrazione di LMDV Media, allo svolgimento di un'attività di due diligence di natura confermatoria su Società Editoriale Il Fatto S.p.A. ("SEIF" o "Società") finalizzata alla promozione di un'eventuale offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni SEIF ai fini del delisting, SEIF rende noto quanto segue.





La Società ha ricevuto in data odierna una comunicazione da parte dei soci fondatori Antonio Padellaro, Cinzia Monteverdi, Francesco Aliberti, Peter Gomez, Marco Travaglio, Marco Lillo e Luca d'Aprile, rappresentativi di una quota pari alla maggioranza del capitale sociale della Società, con la quale gli stessi hanno manifestato la propria intenzione di non essere interessati a cedere la propria quota e dunque di non voler aderire a una eventuale offerta pubblica di acquisto che fosse promossa da LMDV Media all'esito della due diligence annunciata nel richiamato comunicato del 25 ottobre 2026.



Si rammenta che, come indicato nel comunicato LMDV Media del 25 ottobre 2026, la promozione dell'eventuale offerta sarebbe subordinata, tra l'altro, al raggiungimento di una partecipazione complessiva nell'Emittente almeno pari o superiore all'82,9% del capitale votante nell'assemblea ordinaria, in modo da rendere inoperante il limite statutario che non consente di possedere azioni SEIF in misura superiore al 17% del capitale sociale



Il Consiglio di Amministrazione di SEIF si riunirà nei prossimi giorni per esaminare il contenuto del comunicato LMDV Media e della comunicazione ricevuta dai soci fondatori.