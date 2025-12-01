Unicredit sale al 2.58% nel proprio capitale

Pubblicato il 09/12/2025 alle ore 09:33:01
Milano, 9 dicembre 2025 - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie UniCredit S.p.A. (la "Società" o "UniCredit") comunicato al mercato in data 23 ottobre 2025 ed avviato in pari data, in attuazione dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi in data 27 marzo 2025 (la "Seconda Tranche del Residuo SBB 2024") - sulla base delle informazioni fornite da JP Morgan SE quale intermediario incaricato per dare esecuzione, in piena indipendenza (c.d. "riskless principal" o "matched principal"), alla Seconda Tranche del Residuo SBB 2024 - UniCredit rende noto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, di aver effettuato le operazioni di seguito indicate.
Nella tabella sottostante vengono riportate in forma aggregata su base giornaliera le operazioni di acquisto delle azioni ordinarie UniCredit (ISIN IT0005239360) effettuate nel periodo dal 1 dicembre 2025 al 5 dicembre 2025.
|
Riepilogo operazioni di acquisto dal 1 dicembre 2025 al 5 dicembre 2025
|
Data
|
Tipo operazione
|
Volume aggregato
|
Prezzo medio ponderato (Euro)
|
Mercato
|
1 dicembre 2025
|
Acquisto
|
297.978
|
64,0134
|
MTA
|
2 dicembre 2025
|
Acquisto
|
45.626
|
65,2434
|
MTA
|
3 dicembre 2025
|
Acquisto
|
678.288
|
65,5848
|
MTA
|
4 dicembre 2025
|
Acquisto
|
71.058
|
65,1629
|
MTA
|
5 dicembre 2025
|
Acquisto
|
599.609
|
65,7240
|
MTA
|
|
Totale
|
1.692.559
|
65,3306
|
Il dettaglio di tutte le operazioni di acquisto effettuate nel periodo sopra indicato è disponibile in formato Excel nel sito www.unicreditgroup.eu (sezione "Press & Media" / "Comunicati Stampa").
Alla data del 5 dicembre 2025, a partire dall'avvio della Seconda Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit ha acquistato un totale di n. 12.675.884 azioni, pari allo 0,81% del capitale sociale per un controvalore complessivo pari a 805.619.385,62 euro (equivalente al 45,40% dell'importo complessivo della Seconda Tranche del Residuo SBB 2024).
Alla medesima data, considerando anche gli acquisti realizzati in esecuzione della Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit detiene complessivamente 40.181.049 azioni proprie pari al 2,58% del capitale sociale.