Borgosesia: Alba lancia OPA a .71 euro ad azione

Pubblicato il 17/02/2026 alle ore 09:30:23

Alba annuncia il lancio di un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Borgosesia, società quotata all’Euronext Milan che opera nel campo degli investimenti in asset alternativi.



Alba è un veicolo societario di diritto italiano il cui capitale sociale è interamente detenuto da ISA (Istituto di Sviluppo Atesino), holding di partecipazioni presente da oltre 90 anni in Trentino-Alto Adige (e nelle regioni limitrofe), che si pone l’obiettivo di acquisire partecipazioni, prevalentemente di minoranza, investendo in iniziative diversificate con il ruolo di partner di lungo periodo, in un’ottica di creazione di valore. Al termine di un riassetto interno (entro il 25 febbraio), Alba sarà partecipata da ISA (40%), Preto (40%), CTI (10%) e SH (10%). I soci di Alba e i loro esponenti di riferimento (tra cui ISA, Preto, CTI, SH e Valentina Brioschi) hanno sottoscritto un accordo quadro per promuovere l’operazione. Alba si è impegnata a promuovere l’OPA al fine di ottenere il delisting di Borgosesia.



Alba riconoscerà un corrispettivo unitario pari ad € 0,71 per ciascuna azione oggetto dell’Offerta portata in adesione (cum dividendo), ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi, ordinari o straordinari, distribuiti da Borgosesia. Il corrispettivo incorpora un premio pari al 20,3% rispetto al prezzo ufficiale rilevato in data 16 febbraio 2026, pari a € 0,59. In caso di adesione totale, l’operazione avrà un valore complessivo di circa 33,9 milioni di euro.