Raccomandazioni analisti - 29 maggio

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
|Titolo
|Emittente
|Raccomandazione
|Variazione
|Target
|Variazione
|
El.En
|B Akros
|
Buy
|=
|19.00 (16.50)
|
El.En
|Intermonte
|Buy
|=
|16.50
|=
|
Erg
|B Akros
|Neutral
|=
|21.50 (20.00)
|
Ferrari
|Intesa SanPaolo
|Buy
|=
|400
|=
|Ferrari
|B Akros
|Neutral
|=
|320
|=
|
Poste Italiane
|Berenberg
|Buy
|=
|30.10 (28.60)
|Sol
|Equita
|
Buy
|=
|65.00
|=
|
Stm
|B Akros
|Accumulate
|=
|68.00 (63.00)