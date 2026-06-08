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Raccomandazione analisti - 8 giugno
Intesa /Unipol/MPS
Ipercomprato/ipervenduto titoli MidCap - chiusura...
Pivot e Ipercomprato/Venduto titoli Ftse Mib 40 -...
Candlestick: segnali di compra/vendita del 5...
Agenda dati macro e finanziari dell'8 maggio
MPS - tutti la vogliono
Raccomandazioni analisti - 5 giugno
Italia: forte rallentamento delle vendite al...
Agenda dati macro e finanziari del 5 giugno
Candlestick: segnali di compra/vendita del 4...
Raccomandazioni analisti - 4 giugno
Banca d'Italia - rallenta l'€-Coin
Cy4Gate - acquisito un nuovo contratto da 9...
Agenda dati macro e finanziari del 4 giugno
Candlestick: segnali di compra/vendita del 3...
Raccomandazioni analisti - 3 giugno
Eni sale al 3.09% nel proprio capitale
Candlestick: segnali di compra/vendita del 2...
Raccomandazioni analisti - 2 giugno
Agenda dati macro e finanziari del 2 giugno
Candlestick: segnali di compra/vendita...
Raccomandazioni analisti - 1 giugno
Unipol: Moody's migliora il rating
Generali - Moody's alza il rating
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Eurotech in ottima tenuta
Pubblicato il 08/06/2026 alle ore 16:25:30
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Raccomandazione analisti - 8 giugno
Pubblicato il 8/6 alle 20:24
Mercati esteri - variazione paniere
Pubblicato il 8/6 alle 20:20
Paniere titoli 4Trading - 8 giugno
Pubblicato il 8/6 alle 20:19
Bitcoin - rallenta la velocità del recupero
Pubblicato il 8/6 alle 19:54
Solana - buon recupero su scambi in aumento
Pubblicato il 8/6 alle 19:46
Dow Jones future - conferma livello
Pubblicato il 8/6 alle 19:38
Nasdaq 100 future - la volatilità rimane...
Pubblicato il 8/6 alle 19:28
Btp future - chiusura ai minimi di seduta
Pubblicato il 8/6 alle 19:14
Dax future - conferma livello
Pubblicato il 8/6 alle 18:58
Archer Aviation - in recupero ma nessun segnale
Pubblicato il 8/6 alle 18:50
Cardano - nuovo minimo
Pubblicato il 8/6 alle 18:38
Future Ftse Mib - commento finale
Pubblicato il 8/6 alle 18:02
Etf WisdomTree Palladio - altro pesante cedimento
Pubblicato il 8/6 alle 17:54
Etf Bitcoin - primo recupero tecnico
Pubblicato il 8/6 alle 17:35
Iren (Nasdaq) - recuperata la pesante perdita di...
Pubblicato il 8/6 alle 17:24
Etf Cocoa - nuovo livello
Pubblicato il 8/6 alle 17:17
Eurogroup Lamination - in doppio minimo?
Pubblicato il 8/6 alle 17:02
IONQ - recuperata la perdita di venerdì
Pubblicato il 8/6 alle 16:43
Avio - non sfonda
Pubblicato il 8/6 alle 16:32
Eurotech in ottima tenuta
Pubblicato il 8/6 alle 16:25
Micron Tech - nuovi livelli operativi
Pubblicato il 8/6 alle 16:12
Sandisk Corp. - nuovo livello
Pubblicato il 8/6 alle 16:03
Cy4Gate - riprende quota
Pubblicato il 8/6 alle 14:59
Unicredit - si appoggia al primo supporto
Pubblicato il 8/6 alle 14:48
Etf Physical Gold - da seguire
Pubblicato il 8/6 alle 14:38
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