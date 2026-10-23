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Agenda dati macro e finanziari del 23 ottobre
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Le trimestrali più importanti di oggi
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Raccomandazioni analisti - 21 ottobre
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Raccomandazioni analisti - 20 ottobre
Unicredit rimborsa anticipatamente un bond
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Raccomandazioni analisti - 16 ottobre
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Unicredit - via libera della Bce su Commerz
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Etf Roundhill Magnificent 7 - da seguire nella prossima settimana
Pubblicato il 23/10/2026 alle ore 17:26:35
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Dax future - conferma livello
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Btp future - seduta piatta
Pubblicato il 23/10 alle 19:21
Future Ftse Mib - finale in recupero
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Paniere titoli 4Trading - 23 ottobre
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Dow Jones future - chiuso l'intraday
Pubblicato il 23/10 alle 17:43
Etf Roundhill Magnificent 7 - da seguire nella...
Pubblicato il 23/10 alle 17:26
Etf Roundhill Memory - primo recupero tecnico
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Credo Tech - possibile formazione di un doppio...
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SpaceX - prova a recuperare
Pubblicato il 23/10 alle 16:36
AMD - primi segnali di tenuta
Pubblicato il 23/10 alle 16:29
Micron Tech - rimane sul supporto
Pubblicato il 23/10 alle 16:21
Raccomandazioni analisti - Equita conferma Eni
Pubblicato il 23/10 alle 15:00
Etf Physical Gold - un gap da chiudere
Pubblicato il 23/10 alle 14:56
Etf Crude Oil - nuovo massimo
Pubblicato il 23/10 alle 14:51
Etf Vaneck Semiconductor - sempre in sofferenza
Pubblicato il 23/10 alle 14:46
Ftse Mib 40 Index - molta incertezza a metà...
Pubblicato il 23/10 alle 14:27
Etf Copper - indicatore tirato
Pubblicato il 23/10 alle 12:53
Asml - sotto il supporto di breve
Pubblicato il 23/10 alle 12:42
Geox - rimane in prossimità dei minimi
Pubblicato il 23/10 alle 12:22
Etf Ph Silver - raggiunto il precedente minimo di...
Pubblicato il 23/10 alle 12:08
Ferragamo - ancora un nuovo ribasso
Pubblicato il 23/10 alle 11:52
Prysmian - sotto i 100 euro
Pubblicato il 23/10 alle 11:41
Etf Brasile - livello immediatamente operativo
Pubblicato il 23/10 alle 11:25
Tim - nuovo assestamento
Pubblicato il 23/10 alle 11:18
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