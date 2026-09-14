Fitch conferma il rating e l'outlook all'Itlaia

L’agenzia di rating Fitch ha mantenuto invariato il giudizio sul merito creditizio dell’Italia a BBB+, confermando anche l’outlook stabile. Una scelta che riflette un quadro di sostanziale tenuta per la sostenibilità finanziaria del Paese.
Secondo quanto evidenziato nella nota diffusa dall’agenzia di rating, un fattore determinante per l’esito della valutazione è stato l’assetto politico dell’ultimo periodo: «La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell’Italia».