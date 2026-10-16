Raccomandazioni analisti - 16 ottobre

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
|Titolo
|Emittente
|Raccomandazione
|Variazione
|Target
|Variazione
|
Brunello Cucinelli
|
Jp Morgan
|Overweight
|=
|130
|=
|Brunello Cucinelli
|
Jefferies
|Hold
|=
|88.00
|=
|Brunello Cucinelli
|Citi
|
Buy
|=
|108
|=
|
Brunello Cucinelli
|Deutsche Bank
|Buy
|=
|96.40
|=
|
Brunello Cucinelli
|Ubs
|Buy
|=
|99.00
|=
|
Brunello Cucinelli
|Oddo BHF
|Neutral
|=
|86.00
|=
|
Brunello Cucinelli
|Equita
|Buy
|=
|105 (-5%)
|
Brunello Cucinelli
|Kepler Cheuvreux
|Hold
|=
|92.00 (90.00)
|
Brunello Cucinelli
|B Akros
|Accumulate
|=
|100 (95.00)
|De Longhi
|Berenberg
|
|43.00 (40.00)
|
Eni
|Intesa SanPaolo
|Buy
|=
|30.30 (28.30)
|GVS
|Goldman Sachs
|Neutral (Buy)
|
Neodecortech
|Tp Icap
|Buy
|=
|7.20
|=
|
Stellantis
|RBC
|4.00 (5.00)
|
Stellantis
|Barclays
|EqualWeight
|=
|10.00
|=