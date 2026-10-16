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Raccomandazioni analisti - 16 ottobre

Pubblicato il 16/10/2026 alle ore 19:42:24

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker   (aggiornamenti   in  grassetto) 

 
















 

Titolo Emittente Raccomandazione Variazione  Target Variazione

Brunello Cucinelli

Jp Morgan

 Overweight = 130 =
Brunello Cucinelli

Jefferies

 Hold = 88.00 =
Brunello Cucinelli Citi

Buy

 = 108 =

Brunello Cucinelli

 Deutsche Bank Buy = 96.40 =

Brunello Cucinelli

 Ubs Buy = 99.00 =

Brunello Cucinelli

 Oddo BHF Neutral = 86.00 =

Brunello Cucinelli

 Equita Buy = 105 (-5%)

Brunello Cucinelli

 Kepler Cheuvreux Hold = 92.00 (90.00)

Brunello Cucinelli

 B Akros Accumulate = 100 (95.00)
De Longhi Berenberg

 

   43.00 (40.00)

Eni

 Intesa SanPaolo Buy = 30.30 (28.30)
GVS Goldman Sachs Neutral (Buy)    

Neodecortech

 Tp Icap Buy = 7.20 =

Stellantis

 RBC     4.00 (5.00)

Stellantis

 Barclays EqualWeight = 10.00 =

 



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