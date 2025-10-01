Agenda dati macro e finanziari dell'1 ottobre

DATI MACRO
Spagna
Ore 09.15
Indice Pmi manifatturiero, dato di settembre. Attesa: 54 (precedente 54.3)
Italia
Ore 09.45
Indice Pmi manifatturiero, dato di settembre. Attesa: 50 (precedente 50.4)
Francia
Ore 09.50
Indice Pmi manifatturiero, dato di settembre. Attesa: 48.1 (precedente 48.1)
Germania
Ore 09.55
Indice Pmi manifatturiero, dato di settembre. Attesa: 48.5 (precedente 48.5)
Europa
Ore 10.00
Indice Pmi manifatturiero, dato di settembre. Attesa: 49.5 (precedente 50.7)
Ore 11.00
Inflazione, dato preliminare di settembre. Attesa: 2.2%a/a (precedente 2.0%a/a)
Inflazione core, dato preliminare di settembre. Attesa: 2.3%a/a (precedente 2.3%a/a)
Usa
Ore 14.15
Stima ADP, creazione nuovi posti di lavoro nel settore privato, dato di settembre. Attesa: 52mila (precedente 54mila)
Ore 15.45
Indice Pmi manifatturiero, dato di settembre. Attesa: 52.0 (precedente 53.0)
Ore 16.00
Indice ISM manifatturiero, dato di settembre. Attesa: 49.0 (precedente 48.7)
Ore 16.30
Scorte petrolifere. Attesa: ---- (precedente -600mila barili)
EVENTI
Italia
Ore 08.00
Ministero dei Trasporti comunica le immatricolazioni di auto nel mese di settembre
Cina
Golden Week: mercati chiusi sino all’8 ottobre
EVENTI SOCIETARI
ITALIA
Debutto
----
OPA
---
Aumento di capitale
---
Cda
Link
Conferenze stampa
Brunello Cucinelli
Dividendi
----
Raggruppamento/Frazionamento
---
Trimestrali
EUROPA
----
USA
----
http://it.investing.com/earnings-calendar/