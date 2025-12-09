Aggiornato a Martedì 9 Dicembre ore 15:15
Agenda dati macro e finanziari del 9 dicembre

Pubblicato il 09/12/2025 alle ore 03:18:09

DATI MACRO        

Germania
Ore 08.00     
Bilancia commerciale, dato di novembre. Attesa: 15.6 miliardi (precedente 15.3 miliardi)
Import, dato di novembre. Attesa: 0.2% (precedente 3.1%)
Export, dato di novembre. Attesa: -0.2% (precedente 1.4%)

Usa
Ore 16.00
Jolt, posizioni lavorative aperte, dato di ottobre. Attesa: 7,2 milioni (precedente -7.2 miloni)

EVENTI

----

EVENTI SOCIETARI


ITALIA

Debutto

----


OPA

ALA: Wing BidCo ha lanciato OPA obbligatoria e totalitaria offrendo 36.08 euro ad azione. L’operazione terminerà il 19 dicembre

Aumento di capitale

Smart Capital: emissione di 55 azioni al prezzi di 1.65 cadauna ogni 337 vecchie possedute. Diritti scambiati sino al 5 novembre L’operazione terminerà l’11 dicembre

Cda

Link


Conferenze stampa

----


Dividendi

----


Raggruppamento/Frazionamento

---


Trimestrali

EUROPA

----

Usa

----


