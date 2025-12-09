Agenda dati macro e finanziari del 9 dicembre

DATI MACRO
Germania
Ore 08.00
Bilancia commerciale, dato di novembre. Attesa: 15.6 miliardi (precedente 15.3 miliardi)
Import, dato di novembre. Attesa: 0.2% (precedente 3.1%)
Export, dato di novembre. Attesa: -0.2% (precedente 1.4%)
Usa
Ore 16.00
Jolt, posizioni lavorative aperte, dato di ottobre. Attesa: 7,2 milioni (precedente -7.2 miloni)
EVENTI
EVENTI SOCIETARI
ITALIA
Debutto
OPA
ALA: Wing BidCo ha lanciato OPA obbligatoria e totalitaria offrendo 36.08 euro ad azione. L’operazione terminerà il 19 dicembre
Aumento di capitale
Smart Capital: emissione di 55 azioni al prezzi di 1.65 cadauna ogni 337 vecchie possedute. Diritti scambiati sino al 5 novembre L’operazione terminerà l’11 dicembre
Cda
Link
Conferenze stampa
Dividendi
Raggruppamento/Frazionamento
Trimestrali
EUROPA
Usa
