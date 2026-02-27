Btp Valore - le caratteristiche della nuova emissione

Pubblicato il 27/02/2026 alle ore 15:26:55

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che la serie dei tassi cedolari minimi garantiti per la settima emissione del BTP Valore, in programma da lunedì 2 a venerdì 6 marzo (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata, è la seguente:



2,50% per il 1° e 2° anno

2,80% per il 3° e 4° anno

3,50% per il 5° e 6° anno



Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione.



Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005696320.



Il BTP Valore, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (cosiddetti investitori retail), prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi e una scadenza di 6 anni con un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito.



Potrà essere acquistato facilmente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.



Il titolo sarà collocato sulla piattaforma MOT di Borsa italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio finale extra, l’esenzione dalle imposte di successione, nonché l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.



L’investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del MEF di chiudere anticipatamente l’emissione nelle modalità indicate nella scheda informativa consultabile sul sito del MEF e del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico.



Per informazioni scrivere all’indirizzo di posta elettronica dedicato btpretail@mef.gov.it.