Shutdown Usa: Trump ottiene quello che vuole

Il governo degli Stati Uniti ha chiuso i battenti mercoledì mattina presto, preparando il terreno per il congedo di centinaia di migliaia di dipendenti federali e la chiusura di una serie di programmi e servizi chiave.
-
La chiusura totale è iniziata dopo che i principali esponenti del partito democratico e repubblicano, tra cui il presidente Donald Trump, non sono riusciti a raggiungere un accordo a breve termine per mantenere i finanziamenti al governo.
-
I democratici, guidati dal senatore Chuck Schumer e dal deputato Hakeem Jeffries, chiedono che qualsiasi misura di finanziamento provvisoria includa un’estensione dei crediti d’imposta potenziati dell’Obamacare.
-
Martedì Trump ha suggerito che la sua amministrazione potrebbe adottare misure importanti durante la chiusura delle attività, tra cui il taglio dei sussidi statali per “un gran numero di persone”.
Fonte CNBC