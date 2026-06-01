Agenda dati macro e finanziari dell'1 giugno

Pubblicato il 01/06/2026 alle ore 01:05:31

DATI MACRO



Cina

Ore 03.45

Indice Pmi Caixin Manifatturiero, dato di maggio. Attesa: 51.4 (precedente 52.2)



Germania

Ore 08.00

Vendite al dettaglio, dato di aprile. Attesa: --- (precedente -2.0%m/m)



Spagna

Ore 09.15

Indice Pmi Manifatturiero, dato di maggio. Attesa: 53.7 (precedente 51.7)



Italia

Ore 09.45

Indice Pmi Manifatturiero, dato di maggio. Attesa: 52.0 (precedente 52.1)



Francia

Ore 09.50

Indice Pmi Manifatturiero, dato di maggio. Attesa: 48.9 (precedente 48.9)



Germania

Ore 09.55

Indice Pmi Manifatturiero, dato di maggio. Attesa: 49.9 (precedente 49.9)



Europa

Ore 10.00

Indice Pmi Manifatturiero, dato di maggio. Attesa: 51.4 (precedente 51.4)

M3 (Massa Monetaria), dato di aprile. Attesa: 3.3%a/a (precedente 3.2%)

Prestiti a famiglie e imprese, dato di aprile. Attesa: 3.1% a/a (precedente 3.2%)

Ore 11.00

Tasso di disoccupazione, dato di aprile. Attesa: 6.2%a/a (precedente 6.2%)



Usa

Ore 15.45

Indice Pmi Manifatturiero, dato di maggio. Attesa: 55.3 (precedente 55.3)

Ore 16.00

Indice ISM manifatturiero, dato di maggio. Attesa: 53.3 (precedente 52.7)

EVENTI



Italia

Ore 18.00

Ministero dei Trasporti pubblica il dato relativo alle immatricolazioni auto nel mese di maggio

EVENTI SOCIETARI



ITALIA



Debutto

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OPA



Banca Sistema: Banca CF+ lancia Opa di offerta e scambio al prezzo di 1,382 euro e 0.418 euro in azioni Kruso Kapital. L’operazione termina il 12 giugno



4Aim Sicaf: Ambromobiliare lancia l’Offerta Pubblica di Scambio totalitaria e obbligatoria. Gli aderenti non riceveranno denaro, ma un quantitativo di azioni Ambromobiliare di nuova emissione calcolato sulla base del Comparto di 4AIM detenuto. Per le azioni 4AIM del Comparto 1 il rapporto è di 85,577 azioni Ambromobiliare per ogni azione posseduta; per il Comparto 2, il rapporto è di 121,154 azioni Ambromobiliare per ogni azione 4AIM posseduta. L’operazione scade il 19 giugno



GVS: OPA volontaria promossa dalla stessa società. L’offerta prevede il pagamento di 4.30 euro ad azione sul 12.29% del capitale. Operazione non finalizzata al delisting e terminerà il 10 luglio





Aumento di capitale



Dexelance: Emissione di 5 azioni nuove ogni 4 vecchie possedute al prezzo di 1,51 ciascuna. Diritti in contrattazione sino al 26 maggio. L’operazione si conclude l’1 giugno



Alerion emissione di 5.422.940 azioni al prezzo di 25 euro cadauna. Escluso il diritto di opzione. Offerta valida sino all’8 giugno



Innovatec: emissione di 11 azioni ordinarie ogni 26 possedute al prezzo di 0.196 euro ciascuna. Diritti negoziabili sibno al 12 giugno e l’operazione si concluderà il 18 giugno





Cda



Link



Conferenze stampa

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Dividendi



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Raggruppamento/Frazionamento



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Trimestrali



Europa



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Usa



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