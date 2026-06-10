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Sondaggio in Europa

Pubblicato il 10/06/2026 alle ore 16:40:07

Un nuovo sondaggio in 15 paesi europei mostra che solo l'11% considera ora gli Stati Uniti un alleato, in calo dal 22% di fine 2024. La maggior parte degli europei dubita che Washington li difenderebbe in caso di attacco e preferisce rafforzare le capacità di difesa europee. Cresce il sostegno per un aumento della spesa militare, finanziamenti congiunti per la difesa UE e una minore dipendenza dalle armi statunitensi


Fonte - DeItaone


Se a questo aggiungiamo tutti i problemi legati ai dazi commerciali, l'attacco alla Groenlandia ecc. emerge un quadro ancora più chiaro della volontà di isolamento decisa da Trump (e dai suoi accoliti)

 



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