Sondaggio in Europa

Un nuovo sondaggio in 15 paesi europei mostra che solo l'11% considera ora gli Stati Uniti un alleato, in calo dal 22% di fine 2024. La maggior parte degli europei dubita che Washington li difenderebbe in caso di attacco e preferisce rafforzare le capacità di difesa europee. Cresce il sostegno per un aumento della spesa militare, finanziamenti congiunti per la difesa UE e una minore dipendenza dalle armi statunitensi
Fonte - DeItaone
Se a questo aggiungiamo tutti i problemi legati ai dazi commerciali, l'attacco alla Groenlandia ecc. emerge un quadro ancora più chiaro della volontà di isolamento decisa da Trump (e dai suoi accoliti)