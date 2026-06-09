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Eni sale al 3.09% nel proprio capitale
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Raccomandazioni analisti - 2 giugno
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Etf Ph Platinum - indicatore in eccesso
Pubblicato il 09/06/2026 alle ore 16:02:05
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Etf Invesco EQQQ Nasdaq 100 - torna in zona...
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Paypal - modesta reazione tecnica
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Nike - rimane in laterale
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Etf Ph Platinum - indicatore in eccesso
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Nasdaq 100 future - livello operativo
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Raccomandazioni analisti - ancora Intesa
Pubblicato il 9/6 alle 14:28
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Etf Crude Oil Short - revoca
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