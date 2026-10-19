Aggiornato a Lunedì 19 Ottobre ore 04:37
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Agenda dati macro e finanziari del 19 ottobre

Pubblicato il 19/10/2026 alle ore 02:38:59

DATI MACRO        

Cina
Ore 04.00
Pil, dato del terzo trimestre. Attesa: 4.4%a/a  (Attesa: 4.3%)
Produzione industriale, dato di settembre. Attesa: 5.4%a/a  (Attesa: 5.2%)

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EVENTI

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EVENTI SOCIETARI


ITALIA

Debutto

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OPA

Recordati: Respighi BidCo offre 53 euro per ogni azione, Operazione, finalizzata al delisting, sino al 23 ottobre

Plc: Pendant Power lancia OPA al prezzo di 3.08 euro cum dividendo. Operazione sino al 23 ottobre

Reway: Rinova lancia OPA offrendo 10.31 euro per 1 azione. Operazioni sino al 23 ottobre

Iveco: TML CV Holdings PTE (Gruppo Tata) offre 14.4 euro ad azione. Operazione sino al 26 ottobre

Trevi: Icop lancia OPAS offrendo 0.133 azioni per 1 azione Trevi. Operazione sino al 20 novembre

Trevi: WeBuild lancia OPA offrendo 5,165 euro per 1 azione Trevi. Operazione sino al 20 novembre

Haiki+: SG Holding lancia OPA offrendo 0.90 euro per 1 azione. Operazione sino al 6 novembre

Tradelab: Metriks AI lancia OPA offrendo 2.13 euro per 1 azione. Operazione sino al 4 dicembre

Aumento di capitale

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Cda

Link


Conferenze stampa

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Dividendi

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Raggruppamento/Frazionamento

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Trimestrali

Europa

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Usa

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http://it.investing.com/earnings-calendar/

 



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