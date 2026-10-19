Agenda dati macro e finanziari del 19 ottobre

DATI MACRO
Cina
Ore 04.00
Pil, dato del terzo trimestre. Attesa: 4.4%a/a (Attesa: 4.3%)
Produzione industriale, dato di settembre. Attesa: 5.4%a/a (Attesa: 5.2%)
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EVENTI
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EVENTI SOCIETARI
ITALIA
Debutto
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OPA
Recordati: Respighi BidCo offre 53 euro per ogni azione, Operazione, finalizzata al delisting, sino al 23 ottobre
Plc: Pendant Power lancia OPA al prezzo di 3.08 euro cum dividendo. Operazione sino al 23 ottobre
Reway: Rinova lancia OPA offrendo 10.31 euro per 1 azione. Operazioni sino al 23 ottobre
Iveco: TML CV Holdings PTE (Gruppo Tata) offre 14.4 euro ad azione. Operazione sino al 26 ottobre
Trevi: Icop lancia OPAS offrendo 0.133 azioni per 1 azione Trevi. Operazione sino al 20 novembre
Trevi: WeBuild lancia OPA offrendo 5,165 euro per 1 azione Trevi. Operazione sino al 20 novembre
Haiki+: SG Holding lancia OPA offrendo 0.90 euro per 1 azione. Operazione sino al 6 novembre
Tradelab: Metriks AI lancia OPA offrendo 2.13 euro per 1 azione. Operazione sino al 4 dicembre
Aumento di capitale
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Cda
Link
Conferenze stampa
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Dividendi
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Raggruppamento/Frazionamento
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Trimestrali
Europa
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Usa
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