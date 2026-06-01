Generali - Moody's alza il rating

Pubblicato il 01/06/2026 alle ore 09:19:02

Moody's ha migliorato il rating sulla solidità finanziaria (Insurer Financial Strength Rating - IFSR) di Generali da A2 ad A1. L’outlook è stabile.





Il miglioramento del rating – quattro livelli al di sopra del rating sovrano italiano (Baa2 stabile) – riflette l’eccellente solidità patrimoniale del Gruppo, che garantisce una sensibilità contenuta ai mercati finanziari e alle condizioni macroeconomiche, ed un profilo di business molto forte grazie alla posizione di leadership nei mercati europei in cui opera, alla diversificazione delle linee di business e al basso rischio legato ai prodotti.





Ugualmente sono stati cambiati i rating delle principali compagnie controllate da Generali in Italia, Francia e Germania, con outlook stabile.