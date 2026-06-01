Unipol: Moody's migliora il rating

Pubblicato il 01/06/2026 alle ore 09:21:57

Bologna, 29 maggio 2026 L’agenzia di rating Moody’s Ratings ha comunicato l’upgrade dell’Insurer Financial Strength Rating (IFSR) di Unipol Assicurazioni S.p.A. a “A3”, con outlook stabile. Il rating di Unipol risulta ora di due notches superiore a quello dell'Italia.

L’agenzia inoltre ha migliorato di un notch tutti i rating di debito associati, incluso il Restricted TIer 1, che risulta ora investment grade.



Nelle motivazioni per l'upgrade, il Comitato di Moody’s ha evidenziato un solido profilo aziendale e finanziario, che conferisce al gruppo una sensibilità relativamente bassa alle condizioni economiche nazionali e una forte capacità di resistere a una crisi prolungata nei mercati del credito e dei capitali.