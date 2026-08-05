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Agenda dati macro e finanziari del 5 agosto

Pubblicato il 05/08/2026 alle ore 02:44:48

DATI MACRO        

Spagna
Ore 09.15
Indice Pmi servizi, dato di luglio. Attesa: 54.9 (precedente 54.2)

Italia
Ore 09.45
Indice Pmi servizi, dato di luglio. Attesa: 51.0 (precedente 50.2)
Indice Pmi composite, dato di luglio. Attesa: --- (precedente 50.8)

Francia
Ore 09.50
Indice Pmi servizi, dato di luglio. Attesa: 49.8 (precedente 49.8)
Indice Pmi composite, dato di luglio. Attesa: 49.6 (precedente 49.6)

Germania
Ore 09.55
Indice Pmi servizi, dato di luglio. Attesa: 49.6 (precedente 49.6)
Indice Pmi composite, dato di luglio. Attesa: 51.2 (precedente 51.2)

Europa
Ore 10.00
Indice Pmi servizi, dato di luglio. Attesa: 51.6 (precedente 51.6)
Indice Pmi composite, dato di luglio. Attesa: 51.9 (precedente 51.9)
Ore 11.00
Prezzi alla produzione, dato di giugno. Attesa: -0.2%m/m; 4.6%a/a (precedente 0.2%m/m; 5.9%a/a)

Usa
Ore 14.15
Stima ADP, dato di luglio. Attesa: 70mila (precedente 98mila)
Ore 15.45
Indice Pmi servizi, dato di luglio. Attesa: 53.6 (precedente 53.6)
Indice Pmi composite, dato di luglio. Attesa: 53.6 (precedente 53.6)
Ore 16.00
Ism servizi, dato di luglio. Attesa: 54.5 (precedente 54)
Ore 16.30
Scorte petrolifere. Attesa: ---- (precedente -7,16 milioni)

EVENTI

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EVENTI SOCIETARI


ITALIA

Debutto

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OPA

Tim: Poste Italiane offre 1,67 euro e 0.218 azioni Poste Italiane per 1 azione Tim. Operazione sino all’11 settembre

Recordati: Respighi BidCo offre 51,29 euro per ogni azione, Operazione, finalizzata al delisting, sino al 15 ottobre

Aumento di capitale

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Cda

Link


Conferenze stampa

B Bpm, Bff Bank, Sit, Technoprobe, Tesmec


Dividendi

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Raggruppamento/Frazionamento

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Trimestrali

Europa

Infineon

Usa

Disney, eBay, Motorola, Sandisk


http://it.investing.com/earnings-calendar/

 



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